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Швейцарская гвардия ответила на данные о подготовке похорон папы Римского

Швейцарская гвардия: подготовки к похоронам папы Римского не ведется
Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского, не готовится к его похоронам и работает в обычном режиме, сообщил ее представитель. Blick ранее писал, что гвардейцы начали готовиться к похоронам понтифика, который сейчас в больнице

Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, не ведет подготовку к похоронам на случай его кончины. Об этом сообщил представитель гвардии газете Blick.

Издание ранее сообщило, что гвардейцы готовятся к вероятной смерти понтифика, и что для них действует комендантский час. Затем сообщение было изменено, свидетельствуют данные интернет-архива.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказал Blick представитель гвардии. Он подчеркнул, что гвардия будет предпринимать действия для обеспечения безопасности понтифика как обычно.

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14 февраля, 88-летнего понтифика госпитализировали с приступом бронхита. Ему предписали отдых и полный покой. Спустя два дня анализы больного показали «сложную клиническую картину».

К 19 февраля состояние папы Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Пресс-служба Святого престола тогда пояснила, что полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», осложняет лечение.

Накануне вечером пресс-служба Святого престола сообщила, что состояние папы Римского оценивается как стабильное, а анализы его крови показывают небольшое улучшение "особенно в показателях воспаления".

Во второй половине дня 19 февраля, Франциска посетила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, с которой он провел 20 минут наедине.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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