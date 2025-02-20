Швейцарская гвардия ответила на данные о подготовке похорон папы Римского

Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского, не готовится к его похоронам и работает в обычном режиме, сообщил ее представитель. Blick ранее писал, что гвардейцы начали готовиться к похоронам понтифика, который сейчас в больнице

Швейцарская гвардия, охраняющая папу Римского Франциска, не ведет подготовку к похоронам на случай его кончины. Об этом сообщил представитель гвардии газете Blick.

Издание ранее сообщило, что гвардейцы готовятся к вероятной смерти понтифика, и что для них действует комендантский час. Затем сообщение было изменено, свидетельствуют данные интернет-архива.

«Мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказал Blick представитель гвардии. Он подчеркнул, что гвардия будет предпринимать действия для обеспечения безопасности понтифика как обычно.

14 февраля, 88-летнего понтифика госпитализировали с приступом бронхита. Ему предписали отдых и полный покой. Спустя два дня анализы больного показали «сложную клиническую картину».

К 19 февраля состояние папы Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Пресс-служба Святого престола тогда пояснила, что полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», осложняет лечение.

Накануне вечером пресс-служба Святого престола сообщила, что состояние папы Римского оценивается как стабильное, а анализы его крови показывают небольшое улучшение "особенно в показателях воспаления".

Во второй половине дня 19 февраля, Франциска посетила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, с которой он провел 20 минут наедине.