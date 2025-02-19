Ватикан рассказал о состоянии госпитализированного папы римского
Состояние папы римского Франциска, который находится в больнице с двусторонней пневмонией, медики оценивают как стабильное, а анализы его крови показывают положительную динамику, сообщает пресс-служба Святого Престола.
«Клиническое состояние Святого Отца остается стабильным. Анализы крови, оцененные медицинским персоналом, показывают небольшое улучшение, особенно в показателях воспаления», — говорится в сообщении (цитата по Vatican News).
Во второй половине дня среды, 19 февраля, Франциска посетила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, с которой он провел 20 минут наедине. Детали их разговора портал не раскрыл.
Ранее, 14 февраля, 88-летнего понтифика госпитализировали с приступом бронхита. Ему предписали отдых и полный покой. Спустя два дня анализы больного показали «сложную клиническую картину».
К 19 февраля состояние папы Франциска ухудшилось, у него диагностировали двустороннюю пневмонию. Пресс-служба Святого престола тогда пояснила, что полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», осложняет лечение.
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