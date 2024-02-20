Думе предложили запретить продажу автомобиля без согласия супруга

Сейчас сделки с транспортом можно проводить без согласия второго супруга, так как считается, что он действует в интересах обоих. Требование о согласии сейчас существует для сделок с недвижимостью

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому при совершении одним супругом сделок с транспортными средствами, которые являются общим имуществом, будет необходимо получение согласия другого супруга. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

«Для заключения одним из супругов сделки по распоряжению транспортными средствами (автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами, снегоходами) необходимо получить письменное согласие другого супруга», — сказано в проекте.

Авторы инициативы (четыре депутата от «Новых людей», в том числе Сардана Авксентьева) отметили, что для сделок с недвижимостью требуется нотариальное согласие супруга, а при продаже транспортного средства оно «презюмируется» — то есть считается, что лицо, заключившее сделку, действовало в интересах обоих супругов. При этом в случае с недвижимостью, если согласие не было получено, можно признать сделку недействительной в судебном порядке, а сделать это в отношении сделок с транспортом сложнее.

Изменения предлагается внести в ст. 35 Семейного кодекса «Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов».

В декабре Верховный суд счел законной конфискацию совместной собственности супругов, если один из них признается виновным в совершении преступления. Незадолго до этого «Известия» писали о попытке супругов из Марий Эл оспорить конфискацию автомобиля, так как муж был повторно признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде и за это машину, находившуюся в совместной собственности, должны были изъять в пользу государства.