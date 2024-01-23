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В Госдуму внесли законопроект о выплатах супругам за длительный брак

В Госдуму внесли законопроект о выплатах супругам за длительный брак
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Законопроект о единовременной выплате россиянам, длительное время состоящим в официальном браке, зарегистрировали в Государственной думе. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили предоставлять единовременные выплаты к юбилею совместной жизни гражданам, состоящим в браке не менее 20 лет. Размер выплаты будет зависеть от продолжительности брака: к 20-летнему юбилею — 20 тыс. руб., к 25-летнему — 25 тыс. руб. и т.д., вплоть до 70 тыс. за 70-летний брак.

Право на получение выплаты будут иметь постоянно проживающие в стране россияне, брак которых не расторгался и не был признан судом недействительным. Срок совместной супружеской жизни не суммируется при наличии нескольких периодов брака между одними и теми же людьми и будет считаться с даты последней регистрации.

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Фото:Stefan Kiefer / Imagebroker / Global Look Press

Для получения выплаты супруги должны подать заявление в течение двух месяцев с даты юбилея. Вдовы и вдовцы также будут иметь право на получение денег — в случае смерти одного из супругов в год юбилея. В проекте датой вступления закона в силу названо 1 июля 2024 года.

Законопроект внесли в Госдуму несколько депутатов, в том числе руководитель думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также член Совета Федерации Елена Афанасьева. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на федеральном уровне не существует материального поощрения института брака, «переживающего не лучшие времена».

«В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону ориентированности не на традиционную семью, а на индивида, растет число разводов, количество матерей-одиночек, снижается рождаемость. В связи с этим крайне важно со стороны государства поощрять семейные пары, которые состоят в официальном браке многие годы», — подчеркивается в записке.

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Авторы законопроекта отметили, что в 19 субъектах России предусмотрены выплаты к юбилеям совместной жизни, их получают пары, прожившие в браке не менее 50 лет. Такое поощрение рассчитано в основном на россиян в преклонном возрасте, но до него, «как правило, кто-то из супругов не доживает». Кроме того, недовольство российских семейных пар вызывает и существенная разница в размере единовременной выплаты в зависимости от региона, говорится в записке.

В Санкт-Петербурге, например, к 50-летнему юбилею выплачивают 50 тыс. руб., в Подмосковье — 5 тыс. руб., в Удмуртии — 3 тыс. руб. В нескольких городах и субъектах России, например в Краснодарском крае и Якутии, вместо выплаты за долгий брак предусмотрены поздравления от местной администрации, торжественная церемония, а также вручение медалей и знаков отличия.

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Госдума законопроект выплаты брак супруги
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