El Pais узнала о круглосуточной слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

Во время пребывания основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора за ним вели круглосуточную слежку, сообщает испанская газета El Pais. По данным издания, слежку осуществляла испанская охранная компания Undercover Global SL, занимавшаяся охраной посольства в 2012–2018 годах.

El Pais утверждает, что ее журналисты ознакомились с отчетами о наблюдении за Ассанжем, а также аудио- и видеозаписями, которые добывались с помощью установленных в посольстве камер и микрофонов. В статье утверждается, что в попытках собрать как можно больше информации об Ассанже и его гостях Undercover Global дошла до того, что добыла образец кала из подгузника ребенка одной из соратниц основателя WikiLeaks, чтобы выяснить не является ли Ассанж его отцом.

Вся полученная информация, по данным El Pais, передавалась владельцу Undercover Global Дэвиду Моралесу. Он, однако, отказался обсуждать действия компании с журналистами, заявив, что вся информация собиралась Undercover Global по заказу властей Эквадора и он не имеет права разглашать их секреты. «У нас есть этические и моральные нормы, и ни одна из них не была нарушена», — заявил Моралес.

В апреле El Pais опубликовала видеозаписи с камер наблюдения, установленных в посольстве Эквадора в Лондоне, где укрывался Ассанж.