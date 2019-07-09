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Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
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El Pais узнала о круглосуточной слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора

Во время пребывания основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора за ним вели круглосуточную слежку, сообщает испанская газета El Pais. По данным издания, слежку осуществляла испанская охранная компания Undercover Global SL, занимавшаяся охраной посольства в 2012–2018 годах.

El Pais утверждает, что ее журналисты ознакомились с отчетами о наблюдении за Ассанжем, а также аудио- и видеозаписями, которые добывались с помощью установленных в посольстве камер и микрофонов. В статье утверждается, что в попытках собрать как можно больше информации об Ассанже и его гостях Undercover Global дошла до того, что добыла образец кала из подгузника ребенка одной из соратниц основателя WikiLeaks, чтобы выяснить не является ли Ассанж его отцом.

Вся полученная информация, по данным El Pais, передавалась владельцу Undercover Global Дэвиду Моралесу. Он, однако, отказался обсуждать действия компании с журналистами, заявив, что вся информация собиралась Undercover Global по заказу властей Эквадора и он не имеет права разглашать их секреты. «У нас есть этические и моральные нормы, и ни одна из них не была нарушена», — заявил Моралес.

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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

В апреле El Pais опубликовала видеозаписи с камер наблюдения, установленных в посольстве Эквадора в Лондоне, где укрывался Ассанж.

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в диппредставительстве для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа. 11 апреля 2019 года Эквадор отозвал право на убежище для Ассанжа. Сотрудники британских правоохранительных органов задержали его прямо в здании диппредставительства, после чего суд приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог в 2012 году.

Слушания по запросу США об экстрадиции Ассанжа состоятся после 24 февраля 2020 года.

Теги: Джулиан Ассанж, Эквадор, WikiLeaks
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