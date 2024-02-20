В Подмосковье обрушилась крыша «Пятерочки»
В подмосковной Старой Купавне обрушилась крыша магазина «Пятерочка», пострадавших нет, пишут телеграм-каналы «112» и Mash.
По данным Mash, площадь упавшей кровли составила 250 кв. м. «112» пишет, что сотрудники магазина вовремя заметили прогибы потолочных балок и эвакуировали покупателей.
Предварительной причиной инцидента был назван скопившийся на крыше снег. По данным телеграм-канала «112», его планировали почистить сегодня-завтра, но не успели.
Сильные снегопады обрушились на регион с 7 февраля из-за циклона «Ольга». В отдельных районах Москвы выпало свыше 60% месячной нормы осадков.
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