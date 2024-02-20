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В Подмосковье обрушилась крыша «Пятерочки»

В подмосковной Старой Купавне обрушилась крыша магазина «Пятерочка»
В магазине «Пятерочка» в подмосковной Старой Купавне обрушилась крыша на площади 250 кв. м, предварительно из-за скопившегося снега. Покупателей успели эвакуировать, пострадавших нет, пишут телеграм-каналы «112» и Mash

В Подмосковье обрушилась крыша «Пятерочки»
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В подмосковной Старой Купавне обрушилась крыша магазина «Пятерочка», пострадавших нет, пишут телеграм-каналы «112» и Mash.

По данным Mash, площадь упавшей кровли составила 250 кв. м. «112» пишет, что сотрудники магазина вовремя заметили прогибы потолочных балок и эвакуировали покупателей.

Предварительной причиной инцидента был назван скопившийся на крыше снег. По данным телеграм-канала «112», его планировали почистить сегодня-завтра, но не успели.

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