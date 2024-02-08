Бирюков: в Москве на уборку снега вывели более 150 тыс. человек

В Москве более 150 тыс. человек вывели на уборку последствий «Ольги»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Городское хозяйство Москвы привлекло 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники для расчистки тротуаров и проезжей части от циклона «Ольга», об этом сообщает заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов», — добавил Бирюков. По его словам, техника работает в усиленном режиме, «дополнительно привлечены силы и техника городских инженерных компаний».

Прирост свежевыпавшего снега в течение полутора суток в отдельных районах столицы составил свыше 60% от месячной нормы. Кроме очистки тротуаров, дорог также рабочие почистят крыши от снега и наледи.

7 февраля на Москву обрушился циклон «Ольга», который принес в город сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что из-за непогоды видимость на дорогах снизится до 500 м.

