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РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов по некоторым направлениям
РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов из-за проведения масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа», — говорится в сообщении.
Будут скорректированы маршруты поездов дальнего следования отправлением с 17 мая.
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