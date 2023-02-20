РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов по некоторым направлениям

РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов из-за проведения масштабных работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.



«Изменения коснутся поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа», — говорится в сообщении.

Будут скорректированы маршруты поездов дальнего следования отправлением с 17 мая.

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