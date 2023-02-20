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На военного врача завели дело за отказ участвовать в боевых действиях

Юрист Чиков сообщил о деле на военного врача за отказ участвовать в боях на Украине
После распределения в часть Северного флота военный медик Денис Васильев хотел уволиться, но не успел из-за объявления частичной мобилизации. Он отказался исполнять приказ об участии в боевых действиях по личным убеждениям
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 УК (невыполнение приказа в период военного положения, военного времени либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий) в отношении военного врача Дениса Васильева, отказавшегося от участия в боевых действиях на Украине, сообщил в своем телеграм-канале юрист Павел Чиков. По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы, а если отказ повлек тяжкие последствия — до десяти лет.

Васильев учился в военно-медицинской академии, где получил специальность врача общей практики. В 2022 году он выпустился в звании лейтенанта медицинской службы и с лета служил в одной из воинских частей Северного флота, пишет Чиков.

После распределения он подал рапорт на увольнение и в сентябре был представлен к досрочному увольнению, но в том же месяце в России объявили частичную мобилизацию. По словам Чикова, по предложению руководства медслужбы Северного флота офицер решил перевестись на Землю Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Однако перед поступлением приказа на перевод в часть пришел другой приказ — об убытии в зону боевых действий. Врач отказался выполнять его по личным убеждениям.

РБК направил запрос в ВСУ СК России по Северному флоту.

Эта статья появилась в Уголовном кодексе в сентябре. Тогда же президент Владимир Путин одобрил поправки, ужесточающие наказание за самовольное оставление части (ст. 337 УК — от пяти до десяти лет лишения свободы). В УК появились статьи о добровольной сдаче в плен (ст. 352.1, от трех до десяти лет лишения свободы при отсутствии признаков госизмены) и мародерстве (ст. 356.1, до 15 лет).

Первое уголовное дело по ч. 2.1 ст. 332 было заведено в конце октября против военнослужащего-контрактника, сообщал Чиков. Следствие выяснило, что тот «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях».

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В декабре по этой же статье камчатского военнослужащего Алексея Бреусова приговорили к году и восьми месяцам колонии-поселения. Суд пришел к выводу, что Бреусов, «осознавая объявленную в РФ мобилизацию» и не желая участвовать в военных действиях, отказался от этого, «то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Анастасия Серова
уголовное дело мобилизация Военная операция на Украине Северный флот медицина Врачи
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