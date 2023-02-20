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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе
В Кузбассе при аварийной посадке вертолета Ми-8 погиб человек
Вертолет Ми-8
В Кемеровской области в районе горы Топхан Междуреченского городского округа аварийно сел частный вертолет Ми-8, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что один человек погиб, еще один пострадал. Всего на борту были десять человек. По словам собеседника агентства, среди причин аварии рассматривают ошибку пилотирования и неисправность техники.
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