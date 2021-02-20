МВД предложило правила отправки пьяных в вытрезвители

Они содержат обязанности и права полицейских, которые будут доставлять нетрезвых граждан в учреждения. Минздрав обещал, что принудительно пьяных граждан туда увозить не станут

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МВД разработало порядок доставления граждан в медицинские вытрезвители. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа говорится, что полицейские могут доставлять пьяных граждан в вытрезвители из общественных мест (со стадионов, вокзалов, парков) в том случае, если они потеряли способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться.

Кроме того, сотрудники МВД могут забирать нетрезвых людей из квартир и домов, если они могут причинить вред другим гражданам или нанести ущерб имуществу. В таком случае находящиеся вместе с пьяным человеком люди должны написать заявление.

Полицейские имеют право использовать ведомственные базы данных для установления личности пьяных. Доставлять в вытрезвители их должны минимум двое полицейских на служебной машине. Перед этим следует убедиться в отсутствии оружия. Правоохранители также обязаны обеспечить безопасность медикам в вытрезвителях, когда те проводят освидетельствование доставленных граждан.