Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 15:36
WhatsApp собрался «медленно уговаривать» пользователей на новые правила Технологии и медиа, 21:29 В прокуратуре сочли слишком мягким приговор Навальному по делу о клевете Общество, 21:29 «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России по футболу Спорт, 21:27 МВД предложило правила отправки пьяных в вытрезвители Общество, 21:25 Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 31-й стране Общество, 21:22 Тарпищев назвал условие победы Медведева в финале Australian Open Спорт, 20:55 События недели: «русский GameStop», листинг Fix Price и проблемы ГМК Инвестиции, 20:33 Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla Финансы, 20:13 Футболист «Спартака» перешел в «Уфу» Спорт, 20:11 Два процесса над Навальным в один день. Главное Политика, 20:07 В Норильске объявили траур по жертвам обрушения на фабрике Общество, 20:02 Глава СБР отреагировал на медаль сборной на ЧМ словами «будем первыми» Спорт, 19:54 Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены Политика, 19:50 Суд оштрафовал Навального на ₽850 тыс. по делу о клевете на ветерана Политика, 19:36
Общество ,  
0 

МВД предложило правила отправки пьяных в вытрезвители

Они содержат обязанности и права полицейских, которые будут доставлять нетрезвых граждан в учреждения. Минздрав обещал, что принудительно пьяных граждан туда увозить не станут
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

МВД разработало порядок доставления граждан в медицинские вытрезвители. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа говорится, что полицейские могут доставлять пьяных граждан в вытрезвители из общественных мест (со стадионов, вокзалов, парков) в том случае, если они потеряли способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться.

Кроме того, сотрудники МВД могут забирать нетрезвых людей из квартир и домов, если они могут причинить вред другим гражданам или нанести ущерб имуществу. В таком случае находящиеся вместе с пьяным человеком люди должны написать заявление.

В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Полицейские имеют право использовать ведомственные базы данных для установления личности пьяных. Доставлять в вытрезвители их должны минимум двое полицейских на служебной машине. Перед этим следует убедиться в отсутствии оружия. Правоохранители также обязаны обеспечить безопасность медикам в вытрезвителях, когда те проводят освидетельствование доставленных граждан.

Вытрезвители в России воссоздали с 1 января 2021 года после соответствующего решения Госдумы и утверждения президентом. На протяжении последних десяти лет эти учреждения прекратили работать в стране после принятия закона о полиции в 2011 году, в котором говорилось, что пьяных людей следует сразу доставлять в больницы.

Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей
Общество

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Вытрезвители будут создавать на базе частно-государственного партнерства, что предполагает плату за пребывание в них. Полномочия на открытие учреждений получат региональные власти, но общие правила разработает федеральное правительство.

Минздрав заявлял, что принудительно доставлять людей в вытрезвители не станут. «Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — сообщили в министерстве.

Автор
Михаил Котляр
вытрезвители МВД законопроект
Материалы по теме
В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель
Общество
В России снова смогут открывать вытрезвители
Общество
Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter