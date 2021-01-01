В России снова смогут открывать вытрезвители

С 1 января воссоздаются специальные организации (вытрезвители), призванные помочь гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Закон опубликован на портале правовой информации.

Медвытрезвители создаются на базе государственно-частного сотрудничества. Это предполагает, что с людей, попавших в вытрезвители, может взиматься плата.

Сам процесс воссоздания вытрезвителей будет находиться в полномочии регионов, но действовать они будут на общих правилах, разработанных правительством.

Этот закон повлиял и на изменения в законе «О полиции», по которому именно полицейские будут доставлять людей, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде», в медицинские организации или вытрезвители. Также в вытрезвители могут отправить нетрезвого человека, если он своим поведением угрожает другому человеку в квартире. Перед отправкой в вытрезвитель предполагается, что медицинский работник должен провести осмотр и установить, что нетрезвому человеку не требуется госпитализация.