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Общество ,  
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В России снова смогут открывать вытрезвители

С 1 января воссоздаются специальные организации (вытрезвители), призванные помочь гражданам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Закон опубликован на портале правовой информации.

Медвытрезвители создаются на базе государственно-частного сотрудничества. Это предполагает, что с людей, попавших в вытрезвители, может взиматься плата.

Сам процесс воссоздания вытрезвителей будет находиться в полномочии регионов, но действовать они будут на общих правилах, разработанных правительством.

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Этот закон повлиял и на изменения в законе «О полиции», по которому именно полицейские будут доставлять людей, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде», в медицинские организации или вытрезвители. Также в вытрезвители могут отправить нетрезвого человека, если он своим поведением угрожает другому человеку в квартире. Перед отправкой в вытрезвитель предполагается, что медицинский работник должен провести осмотр и установить, что нетрезвому человеку не требуется госпитализация.

Эксперты оценили закон о возобновлении работы вытрезвителей в России
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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Вытрезвители были созданы в СССР в 1930–1940-х годах. В 2011 году вышел закон о полиции, по которому граждан в сильном алкогольном опьянении должны были доставлять в медучреждения, поэтому вытрезвители оказались фактически отменены.

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