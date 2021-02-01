В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 13:31
Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию Общество, 21:25 «Первый канал» назвал новых ведущих шоу «Голос. Дети» Общество, 21:14 Пойманный на допинге боксер Беспутин вернется на ринг 20 марта Спорт, 21:12 Петербургские суды ограничили доступ к шести аниме на нескольких сайтах Общество, 20:56 Суд отправил на пересмотр решение об аресте основателя Petropavlovsk Бизнес, 20:44 В Красноярске не менее 27 человек отравились питьевой водой Общество, 20:39 Президент FIFA пообещал пустить болельщиков на трибуны во время ЧМ-2022 Спорт, 20:17 В Москве арестовали участника акции протеста за бросок файера в полицию Политика, 20:14 В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель Общество, 19:57 Итальянская прокуратура займется конфликтом с участием Ибрагимовича Спорт, 19:55 Эван Рэйчел Вуд обвинила Мерилина Мэнсона в абьюзе Стиль, 19:51 Американский гонщик возобновит карьеру после переломов обеих ног Спорт, 19:43 Искусство технологий: что умеет современная бытовая техника РБК Стиль и LG SIGNATURE, 19:42 Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в Брюсселе Общество, 19:41
Общество ,  
0 

В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель

Туда будут помещать только тех пьяных граждан, которые находятся в бессознательном состоянии, и только если им не нужна медицинская помощь. Закон о возобновлении работы вытрезвителей в России начал действовать с 1 января
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только в тех случаях, если они находятся в бессознательном состоянии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что в некоторых российских регионах уже заработали подобные учреждения. Решение о создании вытрезвителей принимают непосредственно региональные власти с учетом внутренних потребностей.

В России снова смогут открывать вытрезвители
Общество

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — добавили в министерстве.

Закон о возобновлении с 1 января 2021 года работы вытрезвителей подписал президент Владимир Путин в конце декабря. Учреждения будут создаваться через частно-государственное сотрудничество, что предполагает взимание платы с их клиентов. В вытрезвители будут доставлять граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Предполагается, что перед помещением в учреждение человека должен осмотреть медик и заключить, что ему не требуется госпитализация.

Доставлять в вытрезвители будет полиция. Кроме пьяных в вытрезвитель также могут поместить человека, угрожающего своим поведением другим людям.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли Три мифа об импорте в Россию

Эксперты оценили закон о возобновлении работы вытрезвителей в России
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Первые вытрезвители появились в СССР еще в конце 1930-х годов. Они просуществовали до 2011 года, когда вступил в силу новый закон о полиции. Он предусматривал, что пьяных граждан нужно доставлять сразу в медицинские учреждения.

Опрошенные РБК эксперты в целом позитивно оценили восстановление вытрезвителей, но призвали избежать прежних ошибок, когда в учреждениях нередко случались преступления: кражи, драки, вымогательства.

Авторы
Егор Губернаторов, Михаил Котляр
Минздрав вытрезвители Россия
Материалы по теме
Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей
Общество
Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей
Общество
Эксперты оценили закон о возобновлении работы вытрезвителей в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter