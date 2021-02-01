В Минздраве назвали условия для отправки в вытрезвитель

Туда будут помещать только тех пьяных граждан, которые находятся в бессознательном состоянии, и только если им не нужна медицинская помощь. Закон о возобновлении работы вытрезвителей в России начал действовать с 1 января

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В вытрезвители будут доставлять пьяных граждан только в тех случаях, если они находятся в бессознательном состоянии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что в некоторых российских регионах уже заработали подобные учреждения. Решение о создании вытрезвителей принимают непосредственно региональные власти с учетом внутренних потребностей.

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — добавили в министерстве.