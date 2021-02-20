США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря

Фридрих Бергер жил в Теннесси и долгое время скрывал свое прошлое. Суд решил депортировать его в Германию, где против 95-летнего мужчины возбуждали и закрывали уголовное дело. Spiegel пишет, что суд над Бергером маловероятен

Фото: Holger Weitzel / Global Look Press

Власти США выслали в Германию 95-летнего Фридриха Бергера, который в годы Второй мировой войны служил охранником в одном из «филиалов» нацистского концлагеря Нойенгамме. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

Бергер жил в штате Теннесси. В ноябре там прошел суд, который решил, что бывший охранник концлагеря должен быть лишен американского гражданства, поскольку он добровольно занимался охранной заключенных в Нойенгамме. Большинство из них были военнопленными гражданскими из России, Польши и Голландии.

Бергер сам признал, что охранял заключенных, содержавшихся в «ужасных» условиях. Кроме того, когда в марте 1945 года британские и канадские войска взяли немецкий город Меппен, рядом с которым располагался подлагерь, Бергер сопровождал заключенных во время этапирования. В результате двухнедельной перевозки из-за нечеловеческих условий погибли около 70 заключенных.

В решении суда также фигурирует признание Бергера, что он никогда не просил об уходе со службы в охране концлагеря и до сих пор продолжает получать пенсию из Германии, в том числе и за службу во время войны.