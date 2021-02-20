Центр Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID

Айдар Ишмухаметов (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Центр им. М.П.Чумакова собирается подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, его слова передает ТАСС.

«Мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата», — сказал директор центра.

По словам Ишмухаметова, заключение ВОЗ даст «широкую дорогу вакцине на глобальный мировой рынок».

Премьер-министр Михаил Мишустин в субботу объявил, что в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, получившую название «КовиВак», которая была разработана Центром им. Чумакова.