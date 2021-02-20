Центр Чумакова обратится в ВОЗ для преквалификации вакцины от COVID
Центр им. М.П.Чумакова собирается подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию своей вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, его слова передает ТАСС.
«Мы планируем подать пакет документов в ВОЗ для прохождения так называемой процедуры преквалификации лекарственных средств, чтобы получить оценку качества, безопасности и эффективности нашего препарата», — сказал директор центра.
По словам Ишмухаметова, заключение ВОЗ даст «широкую дорогу вакцине на глобальный мировой рынок».
Премьер-министр Михаил Мишустин в субботу объявил, что в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса, получившую название «КовиВак», которая была разработана Центром им. Чумакова.