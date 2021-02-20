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Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку после скандала с вакцинацией

До этого журналисты опубликовали целый список приближенных к правительству лиц, которые получили российскую вакцину «Спутник V» без очереди
Хинес Гонсалес Гарсия
Хинес Гонсалес Гарсия (Фото: Matias Baglietto / Reuters)

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку после начавшегося в стране скандала с «VIP-вакцинацией» от COVID-19 для приближенных к правительству лиц. Текст заявления об отставке он опубликовал в Twitter.

«Я выражаю признательность подавляющему большинству аргентинского народа за их приверженность и поддержку политики, которую мы проводим для восстановления федеральной системы здравоохранения с большей справедливостью, доступом и качеством», — написал Гонсалес Гарсия, опубликовав прошение об отставке, направленное главе государства.

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Новым министром здравоохранения страны уже назначена Карлос Виссотти. До этого она занимала пост заместителя министра по вопросам доступности здравоохранения.

О «VIP-вакцинации» в Аргентине стало известно после того, как 71-летний журналист Орасио Вербицкий рассказал в эфире радиостанции Destape, что, когда он решил вакцинироваться от коронавируса, позвонил «своему старому другу» министру, отмечает Reuters.

Позже издание Clarin опубликовало список высокопоставленных чиновников, которые могли получить вакцину от коронавируса без очереди. Речь в публикациях идет о произведенной в России вакцине «Спутник V». Власти Аргентины одобрили ее использование в конце декабря 2020 года; разрешение на применение в стране также получил препарат, разработанный Pfizer и BionTech.

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Фото:Patricio Murphy / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вакцинация в Аргентине началась в конце прошлого года, первыми препарат стали получать медицинские работники. Сейчас приоритетное право на прививку имеют граждане старше 80 лет. Reuters отмечает, что в Аргентине около 250 тыс. человек получили две дозы вакцины COVID-19. В стране с населением около 45 млн человек подтверждены более 2 млн случаев заражения коронавирусом и 51 тыс. смертей.

Автор
Максим Ярыгин
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