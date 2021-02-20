Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку после скандала с вакцинацией

До этого журналисты опубликовали целый список приближенных к правительству лиц, которые получили российскую вакцину «Спутник V» без очереди

Хинес Гонсалес Гарсия (Фото: Matias Baglietto / Reuters)

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку после начавшегося в стране скандала с «VIP-вакцинацией» от COVID-19 для приближенных к правительству лиц. Текст заявления об отставке он опубликовал в Twitter.

«Я выражаю признательность подавляющему большинству аргентинского народа за их приверженность и поддержку политики, которую мы проводим для восстановления федеральной системы здравоохранения с большей справедливостью, доступом и качеством», — написал Гонсалес Гарсия, опубликовав прошение об отставке, направленное главе государства.

Новым министром здравоохранения страны уже назначена Карлос Виссотти. До этого она занимала пост заместителя министра по вопросам доступности здравоохранения.

О «VIP-вакцинации» в Аргентине стало известно после того, как 71-летний журналист Орасио Вербицкий рассказал в эфире радиостанции Destape, что, когда он решил вакцинироваться от коронавируса, позвонил «своему старому другу» министру, отмечает Reuters.