ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

В ведомстве утверждают, что идеология организации, членами которой являются задержанные, подрывает устои ислама

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В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации», — говорится в сообщении.

Задержанным вменяют пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новых адептов. Члены ячейки распространяли идеологию организации, «подрывающую устои ислама», и вовлекали в деструктивную деятельность, утверждают в ведомстве.

Дома у задержанных нашли запрещенную литературу и атрибутику организации, возбуждено уголовное дело.

Группировка «Таблиги Джамаат» была сформирована в 1927 году в Индии, ее члены призывают жить по нормам ислама суннитского толка. В 2008 году компания Stratfor сообщила, что членов организации подозревают в причастности к терактам, которые готовились на территории США и Великобритании.