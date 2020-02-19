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ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

В ведомстве утверждают, что идеология организации, членами которой являются задержанные, подрывает устои ислама
Фото: ТАСС

В Москве и Подмосковье задержаны семь членов запрещенной в России международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление ФСБ.

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации», — говорится в сообщении.

Задержанным вменяют пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новых адептов. Члены ячейки распространяли идеологию организации, «подрывающую устои ислама», и вовлекали в деструктивную деятельность, утверждают в ведомстве.

Дома у задержанных нашли запрещенную литературу и атрибутику организации, возбуждено уголовное дело.

Группировка «Таблиги Джамаат» была сформирована в 1927 году в Индии, ее члены призывают жить по нормам ислама суннитского толка. В 2008 году компания Stratfor сообщила, что членов организации подозревают в причастности к терактам, которые готовились на территории США и Великобритании.

В 2009 году Верховный суд признал «Таблиги Джамаат» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Организация также запрещена в Таджикистане и Казахстане.

В 2017 году в ФСБ сообщили, что силовики задержали в Москве и области 69 членов «глубоко законспирированной» ячейки «Таблиги Джамаат». В деятельность ячейки были вовлечены граждане России, у задержанных изъяли экстремистскую литературу и электронные устройства с отчетами о деятельности организации.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ФСБ, задержание
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