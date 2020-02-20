В Москве побит третий за три дня температурный рекорд

Позавчера в Москве был побит державшийся 71 год рекорд для 18 февраля, а накануне пал установленный в 1925 году рекорд для 19 февраля. К обеду 20 февраля температура воздуха в столице стала самой высокой для этой даты

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Температура воздуха в Москве к 14:00 достигла отметки плюс 7,7 градуса. Таким образом, в столице третий день подряд обновляется температурный рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, предыдущий рекорд для 20 февраля был установлен в 1976 году. Тогда синоптики зафиксировали в Москве температуру плюс 6 градусов.

Также Позднякова рассказала, что установленная 20 февраля в столице температура воздуха стала самой высокой с начала 2020 года и второй самой высокой за все феврали начиная с 1879 года.

Как уточнила метеоролог, данные получены с опорной московской метеостанции на ВДНХ.