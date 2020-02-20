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В Москве побит третий за три дня температурный рекорд

Позавчера в Москве был побит державшийся 71 год рекорд для 18 февраля, а накануне пал установленный в 1925 году рекорд для 19 февраля. К обеду 20 февраля температура воздуха в столице стала самой высокой для этой даты
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Температура воздуха в Москве к 14:00 достигла отметки плюс 7,7 градуса. Таким образом, в столице третий день подряд обновляется температурный рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, предыдущий рекорд для 20 февраля был установлен в 1976 году. Тогда синоптики зафиксировали в Москве температуру плюс 6 градусов.

Также Позднякова рассказала, что установленная 20 февраля в столице температура воздуха стала самой высокой с начала 2020 года и второй самой высокой за все феврали начиная с 1879 года.

Как уточнила метеоролог, данные получены с опорной московской метеостанции на ВДНХ.

В Москве побит 70-летний температурный рекорд
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Во вторник синоптики зафиксировали рекордно высокую температуру в Москве для 18 февраля. По данным Гидрометцентра, в ночь на 18 февраля столбики термометров поднялись до плюс 5 градусов. Этот показатель превзошел предыдущий рекорд, установленный в 1949 году (плюс 4,4 градуса).

В среду ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РБК, что ночная температура воздуха в столице обновила рекорд 1925 года, установленный для этого дня. В ночь на 19 февраля столбики термометров поднялись до значения плюс 4,3 градуса; 94 года назад температура в этот день поднималась до отметки плюс 3,7 градуса.

Автор: Михаил Юшков
Теги: температурный рекорд
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