В Москве побит третий за три дня температурный рекорд
Температура воздуха в Москве к 14:00 достигла отметки плюс 7,7 градуса. Таким образом, в столице третий день подряд обновляется температурный рекорд. Об этом сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, предыдущий рекорд для 20 февраля был установлен в 1976 году. Тогда синоптики зафиксировали в Москве температуру плюс 6 градусов.
Также Позднякова рассказала, что установленная 20 февраля в столице температура воздуха стала самой высокой с начала 2020 года и второй самой высокой за все феврали начиная с 1879 года.
Как уточнила метеоролог, данные получены с опорной московской метеостанции на ВДНХ.