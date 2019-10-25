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«Яндекс. Деньги» зафиксировал рост штрафов россиян за нарушения ПДД
Кроме того, на 22% выросли и траты россиян на товары для автомобилей и услуги для водителей
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Средний платеж российских автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличился за год с 496 до 531 руб., следует из результатов исследования сервиса «Яндекс.Деньги», поступившего в распоряжение РБК.

«Яндекс» проанализировал онлайн-платежи пользователей приложений «Яндекс. Касса» и «Яндекс. Деньги» с января по октябрь 2018 и 2019 годов. В рейтинге городов по среднему чеку учитывались данные только по миллионникам. Показатели по среднему чеку по России считались по платежам во всех населенных пунктах без ограничений.

В тройке городов с самыми большими средними штрафами оказались Москва (582 руб.), Красноярск (579 руб.) и Самара (531 руб.). Меньше всего за нарушения платят в Волгограде (436 руб.), Омске (449 руб.) и Нижнем Новгороде (453 руб.). Суммы штрафов у жителей этих городов меньше, потому что они пользуются 50-процентной скидкой в первые 20 дней после фиксации нарушения, предполагают в «Яндексе».

Кроме того, как следует из результатов исследования, за год на 22% вырос и средний чек на товары для автомобилей и услуги для водителей. Так, за бензин россияне платили в среднем 819 руб. Больше всего (1204 руб.) за него отдавали жители Омска. На втором месте оказалась Пермь: здесь средний чек составил 1196 руб. Третью строчку заняла Москва со средним чеком 1129 руб. В Волгограде в свою очередь автовладельцы заправляются на 622 руб., и это наименьший показатель.

За техобслуживание и ремонт автомобилей россияне платят в среднем по 4270 руб. Жители Ростова-на-Дону отдают за эти услуги самую большую сумму — 5228 руб. В Воронеже за ремонт в среднем платят 4342 руб., в Казани — 3961 руб. Дешевле всего пройти техосмотр или сделать ремонт — в Нижнем Новгороде: в среднем это обойдется в 640 руб. Средний платеж водителей за запчасти и аксессуары для авто составил 1632 руб. Больше всего на эти товары тратят в Санкт-Петербурге (3709 руб.), второе место досталось Омску (2505 руб.), третье — Москве (2194 руб.). Меньше всех платят жители Красноярска: им автозапчасти обходятся в среднем в 807 руб.

За услуги шиномонтажа и автомойки россияне по итогам года тратят 940 руб. Первое место среди городов с самыми большими средними чеками заняла Пермь (2117 руб.), второе — у Ростова-на-Дону (2042 руб.), третье — у Казани (2041 руб.). Среди городов с самыми маленькими платежами в этой категории лидирует Воронеж — всего 312 руб.

Авторы: Кристина Астафурова, Екатерина Костина
Теги: Яндекс, нарушения ПДД, водители
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