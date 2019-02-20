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В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ
В России впервые с 2013 года снизилось число зарегистрированных за год случаев ВИЧ-заболевания. Это можно счесть статистической погрешностью, пока эпидемия ВИЧ в стране продолжается, утверждает академик Вадим Покровский
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

​Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее. Это ​следует из бюллетеня ​«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», который подготовила Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Снижение числа ВИЧ-инфицированных зафиксировано впервые за минимум шесть лет, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора. Более ранняя статистика не опубликована. В целом за шесть лет рост числа новых выявленных случаев ВИЧ составил 25%.

Видео: РБК

Уменьшение статистики заболеваемости примерно на 2% ни о чем не говорит, заметил в разговоре с РБК академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно. Его можно трактовать как колебание в рамках погрешности», — пояснил он. Тем не менее, Покровский отметил, что, если тенденция будет продолжаться несколько лет, это может свидетельствовать о двух вещах: либо количество заболевших действительно падает, либо на ВИЧ проверяют не тех людей. А пока, уверен Покровский, эпидемия продолжается.

В 2013–2015 годах количество заболевших ВИЧ в России прирастало более чем на 10% ежегодно. В 2016–2017 году рост составлял около 1%. По итогам 2018 года Роспотребнадзор сообщил о 590 случаях заражений на миллион человек — это на 2,5% меньше, чем в 2017 году.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, на конец октября 2018 года ВИЧ заразились в общей сложности более 1,3 млн россиян, более 998 тыс. инфицированных ВИЧ россиян проживали на территории страны.

ВИЧ у россиян диагностируют чаще, чем другие опасные вирусные инфекции, свидетельствуют данные Роспотребнадзора: в прошлом году ведомство зарегистрировало 61,9 тыс. случаев хронических вирусных гепатитов и 38,8 тыс. случаев заболевания гриппом. Заболеваемость туберкулезом также оказалась ниже, чем ВИЧ, при том что в 2013 году число новых случаев туберкулеза было в 1,2 раза больше, чем число новых случаев заражения ВИЧ.

В ноябре 2018 года Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали доклад о темпах распространения ВИЧ в Европе. В нем утверждалось, что Россия, Украина и Белоруссия по итогам 2017 года оказались лидерами среди европейских стран по темпам распространения ВИЧ.

В Министерстве здравоохранения данные, представленные в докладе, называли недостоверными. Минздрав имеет доступ к более точным данным о числе ВИЧ-инфицированных в России, чем ВОЗ, и они ниже, чем приводит международная организация, утверждала министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, в 2017 году в России было выявлено 85802 человека заболевших, а в 2018-м (на конец ноября) — 71365.

Эти данные Минздрава расходятся с нынешней статистикой Роспотребнадзора. РБК направил запрос в министерство с просьбой уточнить цифры.

ВИЧ в России продолжает распространяться очень быстро, причем через гетеросексуальные контакты, отмечает Покровский. Политика Минздрава в последние годы «наверняка принесла свои плоды» — ведомство много внимания уделяет охвату тестирования на ВИЧ, указал он. «Минздрав старается побольше провести исследований и побольше людей взять на лечение. И здесь есть успехи, но темпы недостаточные. А вот чего совсем нет — это пропаганды использования презервативов, без которой остановить распространение болезни представляется маловозможным», — резюмировал специалист.

Авторы: Дада Линделл, Полина Звездина
Теги: ВИЧ-инфицированные, заболеваемость, Роспотребнадзор
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