В России впервые за шесть лет уменьшилось число заразившихся ВИЧ

В России впервые с 2013 года снизилось число зарегистрированных за год случаев ВИЧ-заболевания. Это можно счесть статистической погрешностью, пока эпидемия ВИЧ в стране продолжается, утверждает академик Вадим Покровский

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

​Впервые за последние несколько лет в России снизилась заболеваемость ВИЧ — в 2018 году этим ретровирусом заразились 86,5 тыс. человек, что на 2,1 тыс. меньше, чем годом ранее. Это ​следует из бюллетеня ​«Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», который подготовила Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Снижение числа ВИЧ-инфицированных зафиксировано впервые за минимум шесть лет, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора. Более ранняя статистика не опубликована. В целом за шесть лет рост числа новых выявленных случаев ВИЧ составил 25%.

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Уменьшение статистики заболеваемости примерно на 2% ни о чем не говорит, заметил в разговоре с РБК академик, заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «Мы не можем сказать, что заболевших стало меньше, мы только можем сказать, что меньше стало выявленных. И то снижение очень незначительно. Его можно трактовать как колебание в рамках погрешности», — пояснил он. Тем не менее, Покровский отметил, что, если тенденция будет продолжаться несколько лет, это может свидетельствовать о двух вещах: либо количество заболевших действительно падает, либо на ВИЧ проверяют не тех людей. А пока, уверен Покровский, эпидемия продолжается.

В 2013–2015 годах количество заболевших ВИЧ в России прирастало более чем на 10% ежегодно. В 2016–2017 году рост составлял около 1%. По итогам 2018 года Роспотребнадзор сообщил о 590 случаях заражений на миллион человек — это на 2,5% меньше, чем в 2017 году.