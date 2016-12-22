В Федерации керлинга рассказали о дате суда в CAS по делу Крушельницкого

Заседание Спортивного арбитража по делу о нарушении антидопинговых правил олимпийцем ориентировочно пройдет 22 февраля, сказали в Федерации керлинга России. О результатах пробы Б Крушельницкого официально пока не сообщалось

Александр Крушельницкий (Фото: Wang Song / Zuma / ТАСС)

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2018 года предварительно назначено на четверг, 22 февраля. Об этом сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«[Заседание] предварительно назначено на четверг, — рассказал Свищев (цитата по ТАСС). — Но я не исключаю, что оно может пройти и завтра, поэтому мы хотим прилететь в Пхёнчхан заранее».

По словам Свищева, он и начальник команды Татьяна Харченко во вторник вылетают в Пхёнчхан. «Мы сейчас не можем оставить ребят одних в такой ситуации», — подчеркнул Свищев.

Позже в комментарии РБК Свищев пояснил, что «точная дата суда еще не определена, но на всякий случай вылетаем сегодня». По его словам, Федерация керлинга (ФКР) напрямую не контактирует с CAS. «Мы не можем общаться с CAS, мы общаемся с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским комитетом России, там нам сказали [о возможной дате]», — объяснил президент Федерации.

В разговоре с РБК он также уточнил, что от ФКР в Южную Корею вылетают из России три человека. Помимо российских адвокатов, которые уже находятся в Южной Корее, к работе будут привлечены иностранные юристы. «Со спортсменами и тренерами мы в контакте, никто из Кореи не уехал. Это самое важное событие в нашей жизни. Попытаемся отстоять права наших ребят и права России», — сказал он.

Свищев также отметил, что допинг-пробу Крушельницкого вскрыли, при этом присутствовали представители России, но результаты ее исследования пока не известны.

Александр Крушельницкий и его супруга Анастасия Брызгалова 13 февраля выиграли бронзовую медаль в керлинге на Олимпийских играх в Пхёнчхане в дабл-миксте. Эта олимпийская медаль стала первой в истории российского керлинга. ​

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Уже 18 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил российскую команду, что против одного из атлетов было начато расследование за нарушение антидопинговых правил. Представители российской делегации в Пхёнчхане первоначально отказались раскрывать имя атлета и вид спорта, однако уже на следующий день радиостанция «Спорт FM» со ссылкой на собственные источники сообщила, что запрещенный препарат мельдоний был обнаружен в пробе А керлингиста Крушельницкого.

На следующий день антидопинговое подразделение Спортивного арбитража (CAS) открыло против Крушельницкого дело о нарушении антидопинговых правил, однако дополнительной информации опубликовано не было. Результаты вскрытия пробы Б должны стать известны в ближайшее время.

Портал Insidethegames, который специализируется на новостях с Олимпиады, вечером 19 февраля сообщил без ссылки на источники, что проба Б Крушельницкого также показала наличие мельдония в его организме.



​Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин сообщил, что информации о результатах исследования пробы Б Крушельницкого пока нет. «Мы ждем. Последней информации по пробе Б пока нет, когда она будет, будет понятно», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее ​глава Федерации керлинга России Андрей Созин и тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников заявили, что керлингисты не употребляют мельдоний с тех пор, как Всемирное антидопинговое агентство включило препарат в список запрещенных, то есть с конца 2015 года.​