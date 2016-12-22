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СМИ узнали об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста
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СМИ узнали об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста
Допинговый скандал на Олимпиаде, 19 фев, 12:06
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СМИ узнали об обнаружении мельдония в пробе Б российского керлингиста
Вскрытие пробы Б керлингиста Александра Крушельницкого подтвердило наличие следов мельдония в его организме, пишет портал Insidethegames. Официального подтверждения этой информации нет. Ранее CAS объявил о начале расследования
Александр Крушельницкий (Фото: Ma Ping / ZUMA/ ТАСС)

Анализ допинг-пробы Б российского призера состязаний по керлингу на Олимпиаде в Пчёнчхане Александра Крушельницкого показал, что в организме спортсмена присутствует запрещенный препарат мельдоний, сообщает портал Insidethegames без ссылки на источники. Официальная информация о результатах вскрытия пробы Б на момент подготовки этого материала опубликована не была

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Допинг пробу Б вскрыли несколько часов назад, сообщил РБК пресс-атташе команды «Олимпийские спортсмены из России» Константин Выборнов. «Никакого результата пока нет. Ожидается он либо сегодня вечером (по корейскому времени), либо завтра утром», — сказал он.

Ранее утром 19 февраля Спортивный арбитраж объявил о регистрации дела с участием Крушельницкого. При этом в сообщении говорилось, что ни дата слушаний, ни дополнительная информация по этому делу пока оглашаться не будут.

Арбитраж объявил об открытии дела против керлингиста Крушельницкого
Общество

Крушельницкий вместе с супругой Анастасией Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в дабл-миксте 13 февраля. Они завоевали первую в истории российского спорта олимпийскую медаль в керлинге.

18 февраля Международный олимпийский комитет известил российскую команду о возможном нарушении антидопинговых правил одним из спортсменов. При этом российская сторона заявила, что не будет называть ни имени спортсмена, ни вид спорта, в котором он выступает, до того, как будет известен результат вскрытия пробы Б.

Сам спортсмен, отмечает издание, предположил, что стал жертвой интриги: мельдоний ему могли подмешать в еду во время пребывания в тренировочном лагере в Японии перед Олимпиадой. Однако источники утверждают, что МОК вряд ли сочувственно встретит такое объяснение и российской стороне лучше извиниться за нарушение правил.

Очередной допинговый скандал, говорится в материале, может уменьшить шансы на отмену дисквалификации Олимпийского комитета России до конца Игр, что позволило бы команде пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады.

С момента объявления мельдония запрещенным препаратом прошло 25 месяцев, поэтому WADA вряд ли примет объяснения, основанные на том, что мельдоний долго выводится из организма человека, говорится в материале.

Двукратная чемпионка Европы по керлингу Людмила Прививкова в разговоре с РБК отметила, что «никаких специальных препаратов, допинга в керлинге не нужно». «Безусловно, должна быть хорошая физическая подготовка. Все-таки это олимпийский вид спорта, и играть приходится по три часа, но никакой необходимости в препаратах нет. Ситуация с Крушельницким действительно неприятная, и я уверена, что наши спортсмены после официального запрета мельдония его не принимали. Тем более тренер команды Василий Гудин по профессии доктор и знает, насколько это строго, и следил за ними», — сказала Прививкова.

Заместитель генерального директора АО «Нижфарм» Иван Глушков пояснил РБК, что влияние мельдония на организм человека «до конца не доказано». «Эффективность терапии посредством мельдония остается предметом дискуссии. Достаточных доказательств эффекта мельдония нет, имеющиеся исследования не позволяют однозначно делать выводы. Мельдоний — это метаболическое средство, которое повышает эффективность использования кислорода мышцами. Также нельзя забывать про эффект плацебо. Относительно периода выведения можно сказать, что выведение препарата зависит от самого организма человека, который его принимает. Остатки мельдония в крови можно находить и через месяц», — пояснил он.

По его мнению, WADA перестраховывается. «WADA перестраховывается — нет подтверждения, что мельдоний может действовать, но такая гипотеза существует, поэтому WADA просто снижает риск такого исхода», — считает Глушков.

Автор: Владислав Гордеев.
При участии: Любовь Алтухова.
Теги: допинг-тест , Олимпиада 2018 , керлинг
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