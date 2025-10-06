 Перейти к основному контенту
Общество
Юристы сказали, зачем при новых правилах выезда брать свидетельство детям

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда
С января следующего года детям для поездок в пять стран придется использовать загранпаспорт вместо свидетельства о рождении. Однако и свидетельство лучше по-прежнему брать с собой, рассказали РБК юристы
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

После вступления в силу новых правил выезда детей до 14 лет из России в Абхазию, Южную Осетию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию, то есть по загранпаспорту, а не по свидетельству о рождении, этот документ все равно лучше иметь при себе, рассказали опрошенные РБК юристы.

В первую очередь это касается медицинских вопросов, рассказал РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк. «Данный документ может понадобиться в ряде ситуаций, в том числе в ситуациях, связанных с получением медицинской помощи ребенком. Поэтому иметь с собой свидетельство о рождении, на мой взгляд, необходимо», — сказал он.

Россияне, имеющие внутренний паспорт, могут выезжать в эти страны по нему. Но с 20 января 2026 года детям будет запрещено пересекать границу с этими странами по свидетельству о рождении, как это было раньше. Изменения в ст. 9 и 30 закона «О государственной границе Российской Федерации» и закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» были одобрены летом (закон № 257-Ф3 от 23 июля). Поэтому теперь для выезда детям нужно будет оформить загранпаспорт — это делается со скидкой 50% по сравнению с пошлиной за оформление документа на взрослых.

Фото:Андрей Любимов / РБК

Во-вторых, свидетельство о рождении необходимо для подтверждения родства, рассказал РБК вице-президент Гильдии российских адвокатов, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. «Оно может потребоваться для подтверждения родства, особенно если фамилия ребенка и родителя отличается», — рассказал он. Свидетельство о рождении является ключевым документом, подтверждающим родство, поэтому оно нужно при выезде из страны вместе с ребенком, согласился Артем Грицюк.

При этом некоторое время может быть ситуация, когда выехать из России по свидетельству о рождении ребенок не сможет, а въехать в другую — сможет. «Без заграничного паспорта ребенка не выпустят именно из России, а пограничный контроль Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии был бы готов разрешить проезд по свидетельству о рождении, так как до настоящего времени между нашей страной и этими государствами действуют соответствующие международные договоры», — рассказал Евгений Корчаго.

Возникнет и другая ситуация — когда родители смогут выезжать по обычным внутренним паспортам, а ребенок — только по заграничному. «Сочетание внутреннего паспорта родителя и заграничного паспорта ребенка при пересечении границы допустимо», — добавил Артем Грицюк.

Консульский департамент МИДа связывал новую норму с устранением риска незаконного вывоза несовершеннолетних россиян из страны с использованием чужих или поддельных свидетельств о рождении, так как на этих документах нет фотографий и установить личность ребенка сложно.

Авторы
Теги
Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
свидетельство о рождении загранпаспорт Дети
