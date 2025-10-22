РЖД прекратит продажу билетов за границу детям без загранпаспорта

Фото: Sonya Anro / Shutterstock

С 20 января 2026 года для покупки билета на поезд за границу детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Теперь детям — гражданам РФ до 14 лет — для выезда за пределы России на поездах, отправляющихся с 20 января 2026 года, оформление билетов будет осуществляться только по заграничному паспорту», — говорится в сообщении компании.

Изменения в порядке продажи билетов связаны с новыми правилами для поездок за границу.

С 20 января 2026 года для пересечения границы детям необходимо будет иметь с собой загранпаспорт. Он понадобится в том числе при въезде в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Сейчас при въезде в эти страны личность ребенка можно подтвердить свидетельством о рождении.

При этом дети, которые пересекли границу по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию по тому же документу после этой даты, уточнили в компании.