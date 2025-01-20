Правительство расширило перечень жизненно важных лекарств

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Правительство добавило 18 препаратов в перечень жизненно важных лекарств и перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий, сообщила пресс-служба кабмина.

В него вошли наименования для лечения пациентов с онкологическими, хроническими, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями.

Добавленные препараты применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, тяжелой формы бронхиальной астмы и других болезней. Их также применяют для профилактики тромботических осложнений и в антиретровирусной терапии.

«В их числе — занубрутиниб, полатузумаб ведотин, нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем, атазанавир+ритонавир, фампридин, гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон, беклометазон+гликопиррония бромид+формотерол, будесонид+гликопиррония бромид+формотерол, тезепелумаб», — уточнили в правительстве.

Кабмин также включил противоопухолевое средство изатуксимаб, применяемое при лечении множественной миеломы, в перечень лекарств для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Премьер Михаил Мишустин отметил, что половину этих лекарств уже производят в России.

Власти напомнили, что цены на лекарства из этого перечня, где уже более 800 медикаментов, регулируются государством.

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