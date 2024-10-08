Пациенты попросили включить 4 препарата от рака в список жизненно важных

«Движение против рака» попросило Минздрав пересмотреть решение и включить в перечень жизненно важных четыре онкологических препарата. Их добавление сделает лечение более эффективным и менее затратным, уверены общественники

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«Движение против рака» обратилось в правительство и Министерство здравоохранения с просьбой включить четыре онкологических препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Соответствующее письмо организация направила на имя премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минздрава Михаила Мурашко, а также директора департамента аудита здравоохранения и спорта Счетной палаты Роману Щеглеватых. РБК ознакомился с текстом письма.

Представители движения просят включить в перечень препараты лорлатиниб, асциминиб, трастузумаб дерукстекан и соторасиб.

В перечень ЖНВЛП входят препараты, которые государство бесплатно выдает льготным категориям граждан. Кроме того, цены на препараты из перечня фиксируются, что позволяет закупать их не выше определенной стоимости, независимо от производителя.

Авторы обращения в письме указывают, что закупка и применение препаратов, не входящих в ЖНВЛП, возможны в случае, если они будут назначены врачебной комиссией для конкретного пациента, но из сложившейся практики они видят, что невключение препаратов в список влияет на их доступность. «Исходя из обращений пациентов и их близких мы видим, что отсутствие препаратов в ЖНВЛП, к сожалению, продолжает влиять на доступность препаратов в системе здравоохранения, увеличивая сроки ожидания лечения, а также влияет на продолжительность и качество жизни пациентов», — указывают общественники. Включение препаратов в перечень позволить снизить текущую цену и зафиксировать ее, что в свою очередь уменьшит дополнительную нагрузку на бюджеты регионов, которые сейчас закупают эти препараты в частном порядке, считают в организации.

РБК направил запрос в Минздрав.

Почему пациентская организация хочет включить эти четыре препарата в перечень

В письме указано, что согласно названным на состоявшемся в августе заседании комиссии Минздрава по формированию перечней ценам, стоимость лорлатиниба (его выпускает американская компания Pfizer под брендом «Лорвиква») может снизиться практически вдвое — с 343,3 тыс. руб. до 183,2 тыс. руб. Этот препарат — единственный представитель нового, третьего, поколения таргетной терапии пациентов с ALK-позитивным немелкоклеточным раком легкого, поясняют общественники. Они отмечают, что благодаря последовательной таргетной терапии с применением этого препарата, с момента постановки диагноза пациент может прожить семь лет, а не восемь месяцев, как это было до появления таргетной терапии.

В случае включения в перечень ЖНВЛП препарата асциминиб, который зарегистрирован под названием «Сцембликс» и выпускается швейцарской Novartis, пациентское сообщество прогнозирует снижение годовых затрат на разные группы пациентов в диапазоне от 223,54 млн руб. до 94,38 млн руб.

Препарат трастузумаб дерукстекан (продается под брендом «Энхерту» британской фармкомпании AstraZeneca) увеличивает более чем в два раза выживаемость пациенток с диагнозом «метастатический НЕК2-положительный рак молочной железы», чаще выявляемый на поздних стадиях у женщин 30—59 лет, указано в письме. В случае включения его в перечень ЖНВЛП его цена может снизиться почти на треть — с 134,5 тыс. руб. до 92 тыс. руб.

Соторасиб, выпускаемый под брендом «Лумикрас» биофармацевтической американской компанией Amgen, применяется для лечения взрослых пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМЛР). По информации «Движения против рака», общая выживаемость у пациентов, ранее получивших одну и более линий терапии, на фоне применения соторасиба составила 32,5% за два года наблюдения. Производитель предлагает установить цену на препарат в размере 396,8 тыс. руб. в случае его включения в ЖНВЛП, что на 40% ниже, чем в странах Евросоюза.

Эти препараты Минздрав уже рассматривал на предмет включения в список ЖНВЛП в августе, но принял отрицательное решение. Министерство провело четыре заседания, на которых рассмотрела 48 заявок, и одобрило 21 новый препарат, а также несколько лекарственных форм лекарств, которые уже находятся в перечне. Сколько из этих рекомендованных препаратов попадут в перечень, станет известно после публикации распоряжения правительства.

«Народный фронт» и «Лига защитников пациентов» предложили полностью изменить работу Комиссии Минздрава и порядок формирования перечней. В частности, организации негативно оценили результат работы в августе. Они считают, что большая часть предложенных лекарств не была включена в перечень ЖНВЛП, из-за чего будет недоступна пациентам.