«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена на ₽1,5 млрд
Семья бизнесмена из Владикавказа, отравившегося минералкой марки «Джермук» в начале 2024 года, подала иск в адрес производителя продукции на сумму 1,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».
В феврале предприниматель Олег Гусов получил ожоги пищевода после того, как выпил минеральную воду «Джермук», купленную в одном из магазинов столицы Северной Осетии. Вместо минералки, которую выпускает армянское ЗАО «Джермук Групп», в бутылке оказался уксус. Мужчина скончался в больнице.
Губернатор республики Сергей Меняйло тогда сообщил, что после происшествия власти изъяли 24 упаковки воды. СК возбудило уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Продажу воды этой марки в России остановили. Инспекционный орган безопасности продуктов питания Армении исключил применение уксуса при производстве «Джермук».
По информации «Коммерсанта», иск семьи Гусова уже поступил в Советский районный суд Владикавказа. Претензию истцы выдвигают в адрес производителя минеральной воды и его представителя в России — ООО «Минеральная вода «Джермук», а также двух ИП, через которые прошла продукция.
Вдова и две дочери бизнесмена собираются взыскать с ответчиков 1,5 млрд руб. в рамках возмещения вреда. Расследование смерти Гусова продолжается, следствие пока не получило ответов на запросы в адрес армянского производителя минеральной воды, отмечает газета.
Представители потерпевшей стороны считают, что уксус мог оказаться в бутылке, предназначенной для минералки, из-за нарушения технологического процесса.
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