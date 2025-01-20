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Общество ,  
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«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена на ₽1,5 млрд

Семья бизнесмена из Владикавказа, отравившегося минералкой марки «Джермук» в начале 2024 года, подала иск в адрес производителя продукции на сумму 1,5 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ».

В феврале предприниматель Олег Гусов получил ожоги пищевода после того, как выпил минеральную воду «Джермук», купленную в одном из магазинов столицы Северной Осетии. Вместо минералки, которую выпускает армянское ЗАО «Джермук Групп», в бутылке оказался уксус. Мужчина скончался в больнице.

Губернатор республики Сергей Меняйло тогда сообщил, что после происшествия власти изъяли 24 упаковки воды. СК возбудило уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Продажу воды этой марки в России остановили. Инспекционный орган безопасности продуктов питания Армении исключил применение уксуса при производстве «Джермук».

Житель Северной Осетии, выпивший уксус вместо минералки, умер в больнице
Общество
Фото:sergeymeniaylo / Telegram

По информации «Коммерсанта», иск семьи Гусова уже поступил в Советский районный суд Владикавказа. Претензию истцы выдвигают в адрес производителя минеральной воды и его представителя в России — ООО «Минеральная вода «Джермук», а также двух ИП, через которые прошла продукция.

Вдова и две дочери бизнесмена собираются взыскать с ответчиков 1,5 млрд руб. в рамках возмещения вреда. Расследование смерти Гусова продолжается, следствие пока не получило ответов на запросы в адрес армянского производителя минеральной воды, отмечает газета.

Представители потерпевшей стороны считают, что уксус мог оказаться в бутылке, предназначенной для минералки, из-за нарушения технологического процесса.

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Теги
минеральная вода отравление суд
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