Житель Северной Осетии, выпивший уксус вместо минералки, умер в больнице

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Житель Владикавказа, получивший ожог пищевода, выпив уксус из бутылки, в которой должна была быть минералка «Джермук», скончался в больнице, сообщил в телеграм-канале губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал он.

Меняйло также принес соболезнования родным и близким погибшего и добавил, что правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.

12 февраля 65-летний житель Владикавказа получил ожоги пищевода после того, как выпил минеральную воду «Джермук», купленную в одном из магазинов столицы республики. Вместо минералки в бутылке оказался уксус. Губернатор Меняйло сообщил, что после происшествия были изъяты 24 упаковки воды.

13 февраля Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи «отдельных партий» воды «Джермук» в пол-литровых бутылках, ввезенных в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля текущего года 2024 года.

В ведомстве уточнили, что речь идет о минералке, произведенной только 28 декабря. Роспотребнадзор уведомил об этом компании, которые продают «Джермук». Специалисты ведомства изучают образцы изъятой воды «совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве».

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов уточнил в разговоре с РБК, что сейчас в рознице находится 2 млн 480 тыс. 56 бутылок из проблемной партии. Они продаются в 84 регионах России.

Производитель воды «Джермук» — армянская компания Jermuk Group.