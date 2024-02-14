Армянский регулятор исключил применение уксуса при производстве «Джермук»

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В производстве минеральной воды «Джермук» не используется уксус, поэтому попадание его в бутылку на предприятии исключено, сообщил Инспекционный орган безопасности продуктов питания Армении.

«В производстве минеральной воды «Джермук» не используется уксус, а все материалы соответствуют требованиям, установленным международными стандартами», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что производство минеральной воды — «автоматизированный замкнутый цикл» и даже остаточное содержание используемых на заводе веществ не может вызвать ожог пищевода.

Армения экспортирует «Джермук» в ряд стран, в том числе США, Украину и Грузию. За 23 года поставок минералки в Россию не зарегистрировано ни одного случая отравления водой, вывезенной из республики, добавили в ведомстве.

Житель Владикавказа 12 февраля выпил уксус из бутылки, в которой должна была быть минералка «Джермук». Он получил ожог пищевода и скончался на следующий день.

Роспотребнадзор объявил о приостановке продажи партии воды «Джермук» в пол-литровых бутылках, ввезенных в Россию с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года.