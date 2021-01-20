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В Челябинской области подросток покончил с собой в камере ИВС

Юноша был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотиков
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В изоляторе временного задержания в Челябинской области покончил с собой 17-летний житель Кургана, который был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области. В ведомстве подтвердили РБК, что проводится проверка.

«Сотрудниками отдела МВД России по Красноармейскому району в камере изолятора временного содержания обнаружен труп следственно-арестованного, предположительно покончившего жизнь самоубийством. Подозреваемому в незаконном обороте наркотиков молодому человеку судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в рамках расследуемого следственными органами СУ СК России по Челябинской области уголовного дела. В настоящее время по данному происшествию в Главном управлении МВД России по Челябинской области проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подросток был задержан вместе с товарищем 16 лет. Об успешной операции отчиталось следственное управление СК по Челябинской области.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, в возрасте 16 и 17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). По данным следствия, в январе текущего года на участке местности около деревни Круглое Красноармейского района подозреваемые приобрели наркотическое средство массой более 950 г, которое впоследствии намеревались сбыть», — говорилось в сообщении на сайте ведомства, опубликованном 19 января.

Задержание и оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники ФСБ.

Решением суда 19 января задержанные подростки были арестованы на два месяца, 20 января их должны были отправить в СИЗО.

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