СМИ узнали мотивы покушения на бывшего гендиректора ИT-компании Merlion

Как отметил бизнесмен, за его 17-летнюю карьеру в Merlion было накоплено около $5 млн, которые хранились на счетах компании, поэтому Симоненко хотел, чтобы ему вернули деньги и активы на эту сумму. Сперва совладельцы ИТ-дистрибьютора не спорили и заявляли о намерениях все отдать. Однако после того как Симоненко получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО «Тегрус» стоимостью $2 млн на одного из сотрудников Merlion, выплаты прекратились. В итоге, как утверждает бизнесмен, он недополучил как минимум $4,5 млн.

По словам Симоненко, он пытался обсудить сложившуюся ситуацию с совладельцам компании, но те заявили, что бизнесмен сам похитил у Merlion крупные суммы, хотя в начале диалога акционеры полностью подтверждали, что должны деньги. «В 2015 году совладельцы Merlion не объяснили, в чем конкретно меня подозревают, и лишь позже я узнал, что они получили от Бориса Левина (топ-менеджер компании, отвечавший за безопасность. — РБК) выписки с каких-то зарубежных счетов, которые якобы принадлежали мне. Но я ответил, что готов с адвокатами Merlion посетить эти банки, чтобы они убедились, что никаких счетов не существует», — рассказал Симоненко.

В итоге совладельцев Merlion эти объяснения не устроили, что и привело к дальнейшему конфликту. Симоненко отметил, что судиться с ними не стал, так как опасался за безопасность своей семьи.

Вскоре после этого на дом Симоненко, расположенный близ подмосковного Красногорска, было совершено нападение. Бизнесмен считает, что его семье сильно повезло, поскольку жена и две малолетние дочери ночевали не в старом доме, где был совершен поджог, а в новом, расположенном на том же участке.

Брат, ночевавший в старом доме, рассказал, что в ночь на 5 сентября 2015 года около 3:00 мск разбилось стекло в одном из окон и в комнату залетела бутылка с зажигательной смесью. Другая бутылка попала в стену дома, которая сразу загорелась. Несмотря на то что в бутылках был самодельный напалм, пожар удалось потушить и обошлось без жертв.

После случившегося Симоненко написал заявления в полицию, Следственный комитет и прокуратуру Красногорска. По его словам, уголовное дело тогда возбуждать не стали, а материалы потеряли. «В июне 2019 года я снова подал заявление о поджоге и покушении 2015 года в красногорский отдел СКР — там его приняли и начали проверку, но закончилась она тем, что через пару месяцев на меня напали у ресторана «Загородный очаг» в подмосковном Одинцово», — рассказал бизнесмен.

По словам Симоненко, нападавших было двое, но он смог отбиться. «Заявление о нападении, поданное господином Симоненко в отдел СКР по Одинцово, расследовалось с тем же успехом, что и в Красногорске», — пишет «Коммерсантъ».

В итоге уголовное дело по факту нападения в 2015 году было возбуждено лишь в феврале 2020-го. Тогда же указом президента России сняли с должности заместителя начальника ГСУ СКР по Московской области Александра Сарафанова. На его давление Симоненко осенью 2019 года пожаловался председателю СКР Александру Бастрыкину.

О том, что трое владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны по делу об организации убийства, стало известно 26 октября прошлого года. Ранее по той же статье задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина, который входит в совет директоров банка «Реалист». Этот банк через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву (прямо и косвенно владеют по 33,33%).



По данным «Коммерсанта», оформивший явку с повинной утверждает, что в 2015 году к нему обратился Левин и предложил за вознаграждение напасть на дом одного бизнесмена в Красногорском районе Подмосковья. По словам мужчины, он и еще один будущий участник боевых действий в Донбассе бросали в стены дома бутылки с зажигательной смесью, причем сообщник целился в окна, создавая опасность для жизни находившихся внутри.

В последний раз Хорошевский суд Москвы продлил арест обвиняемым по этому делу до 6 февраля 2021 года. Как рассказал Симоненко, одному из ключевых свидетелей, бывшему топ-менеджеру компании Merlion Евгению Савельеву (покинул компанию после конфликта с акционерами), также неоднократно поступали звонки с угрозами и требования об изменении показаний. 16 января Савельев пропал и не выходит на связь, а его поисками занимаются оперативники.

Сам потерпевший Симоненко, по его словам, 13 января встречался с представителем обвиняемых по инициативе последних, от которых исходят угрозы даже из СИЗО. Тот, в частности, сообщил, что совладельцам Merlion вскоре могут изменить меру пресечения, поэтому теперь важно, с каким настроением они выйдут из следственного изолятора. После этого, по словам Симоненко, «решальщик» предложил ему $10 млн за изменение показаний и «лояльность по делу», а когда получил отказ — подумать о жене и детях. Бизнесмен полагает, что одним из мотивов покушения было и то, что он владел конфиденциальной информацией о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion.