СМИ узнали мотивы покушения на бывшего гендиректора ИT-компании Merlion

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 19 янв, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 19 янв, 12:36
За что бухгалтера привлекут к субсидиарной ответственности Pro, 12:13 Металлурги отчитались о снижении цен на сырье перед совещанием у Путина Бизнес, 12:05 Миронов сообщил новое название партии после объединения Политика, 12:01 РБК Тренды запускают третий сезон подкаста «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  Трейдер превратил $13 тыс. в $160 тыс. за одну сделку с криптовалютой Крипто, 11:57 Загитова и Медведева стали капитанами команд на «Кубке Первого канала» Спорт, 11:53 Акции Alibaba взлетели на 9% после появления Джека Ма на публике Инвестиции, 11:44 Hyundai показал новые фотографии самого дешевого кроссовера Авто, 11:41 Как Трамп попрощался с американцами. Полное видео Политика, 11:40 Эксперты обсудили особенности госрегулирования БАДов Партнерский материал, 11:38 В Москве открыли пункты вакцинации в «ДЕПО» и в трех больших ТЦ Общество, 11:32 Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 11:27 Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России Общество, 11:27 В Англии вратарь забил гол от своих ворот. Видео Спорт, 11:25
Общество ,  
0 

СМИ узнали мотивы покушения на бывшего гендиректора ИT-компании Merlion

Потерпевший утверждает, что причиной стал конфликт с совладельцами. Он добивался выплаты $4,5 млн, однако те отказались платить. Еще одним мотивом могла стать его осведомленность о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion
Вячеслав Симоненко
Вячеслав Симоненко (Фото: Александр Вайнштейн/«Коммерсантъ»)

Поводом для нападения на дом бывшего генерального директора одной из крупнейших дистрибьюторских компаний на российском ИТ-рынке Merlion Вячеслава Симоненко стал конфликт с совладельцам компании. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Симоненко и материалы следствия.

Как рассказал потерпевший, он добивался от Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова выплаты $4,5 млн, вырученных от продажи акций компании Tegrus. В свою очередь, акционеры, которые в настоящее время выступают обвиняемыми, не хотели платить, поскольку заподозрили бывшего топ-менеджера в хищениях.

«После того как в 2013 году я покинул пост гендиректора Merlion, меня назначили руководителем нового подразделения — Merlion Project (позже переименовано в Tegrus), ставшего независимым интегратором в группе компаний Merlion», — сообщил Симоненко.

По словам топ-менеджера, ему удалось увеличить оборот компании на 60%, но в январе 2015 года учредители Merlion вызвали его к себе и сказали, что «надо расходиться». Симоненко не исключил, что акционеры «решили вернуть бизнес Tegrus в Merlion». «Для этого стороны пришли к заключению, что Вячеслав Симоненко должен продать свою долю в Tegrus другим акционерам, но то, как это было сделано, потерпевшего категорически не устроило», — пишет издание.

Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве
Технологии и медиа
Борис Левин (слева)

Как отметил бизнесмен, за его 17-летнюю карьеру в Merlion было накоплено около $5 млн, которые хранились на счетах компании, поэтому Симоненко хотел, чтобы ему вернули деньги и активы на эту сумму. Сперва совладельцы ИТ-дистрибьютора не спорили и заявляли о намерениях все отдать. Однако после того как Симоненко получил $500 тыс. и нотариально оформил акции ООО «Тегрус» стоимостью $2 млн на одного из сотрудников Merlion, выплаты прекратились. В итоге, как утверждает бизнесмен, он недополучил как минимум $4,5 млн.

По словам Симоненко, он пытался обсудить сложившуюся ситуацию с совладельцам компании, но те заявили, что бизнесмен сам похитил у Merlion крупные суммы, хотя в начале диалога акционеры полностью подтверждали, что должны деньги. «В 2015 году совладельцы Merlion не объяснили, в чем конкретно меня подозревают, и лишь позже я узнал, что они получили от Бориса Левина (топ-менеджер компании, отвечавший за безопасность. — РБК) выписки с каких-то зарубежных счетов, которые якобы принадлежали мне. Но я ответил, что готов с адвокатами Merlion посетить эти банки, чтобы они убедились, что никаких счетов не существует», — рассказал Симоненко.

Читайте на РБК Pro
Дэниел Сасскинд — РБК Pro: «В мире без работы многие утратят цель жизни» «Конец эпохи»: почему погиб первый компьютерный бизнес масштабов Apple Золотые правила возвращения дебиторской задолженности Просто никогда так не делайте: оглушительные PR-провалы 2020 года

В итоге совладельцев Merlion эти объяснения не устроили, что и привело к дальнейшему конфликту. Симоненко отметил, что судиться с ними не стал, так как опасался за безопасность своей семьи.

Вскоре после этого на дом Симоненко, расположенный близ подмосковного Красногорска, было совершено нападение. Бизнесмен считает, что его семье сильно повезло, поскольку жена и две малолетние дочери ночевали не в старом доме, где был совершен поджог, а в новом, расположенном на том же участке.

Брат, ночевавший в старом доме, рассказал, что в ночь на 5 сентября 2015 года около 3:00 мск разбилось стекло в одном из окон и в комнату залетела бутылка с зажигательной смесью. Другая бутылка попала в стену дома, которая сразу загорелась. Несмотря на то что в бутылках был самодельный напалм, пожар удалось потушить и обошлось без жертв.

Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства
Технологии и медиа
Олег Карчев

После случившегося Симоненко написал заявления в полицию, Следственный комитет и прокуратуру Красногорска. По его словам, уголовное дело тогда возбуждать не стали, а материалы потеряли. «В июне 2019 года я снова подал заявление о поджоге и покушении 2015 года в красногорский отдел СКР — там его приняли и начали проверку, но закончилась она тем, что через пару месяцев на меня напали у ресторана «Загородный очаг» в подмосковном Одинцово», — рассказал бизнесмен.

По словам Симоненко, нападавших было двое, но он смог отбиться. «Заявление о нападении, поданное господином Симоненко в отдел СКР по Одинцово, расследовалось с тем же успехом, что и в Красногорске», — пишет «Коммерсантъ».

В итоге уголовное дело по факту нападения в 2015 году было возбуждено лишь в феврале 2020-го. Тогда же указом президента России сняли с должности заместителя начальника ГСУ СКР по Московской области Александра Сарафанова. На его давление Симоненко осенью 2019 года пожаловался председателю СКР Александру Бастрыкину.

О том, что трое владельцев ИТ-дистрибьютора Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов были задержаны по делу об организации убийства, стало известно 26 октября прошлого года. Ранее по той же статье задержали бывшего вице-президента «Евросети» Бориса Левина, который входит в совет директоров банка «Реалист». Этот банк через ООО «Бюрократ» принадлежит Абрамову, Мангутову и Карчеву (прямо и косвенно владеют по 33,33%).

По данным «Коммерсанта», оформивший явку с повинной утверждает, что в 2015 году к нему обратился Левин и предложил за вознаграждение напасть на дом одного бизнесмена в Красногорском районе Подмосковья. По словам мужчины, он и еще один будущий участник боевых действий в Донбассе бросали в стены дома бутылки с зажигательной смесью, причем сообщник целился в окна, создавая опасность для жизни находившихся внутри.

СМИ узнали подробности дела об убийстве против владельцев Merlion
Бизнес
Фото:Александр Вайнштейн / «Коммерсантъ»

В последний раз Хорошевский суд Москвы продлил арест обвиняемым по этому делу до 6 февраля 2021 года. Как рассказал Симоненко, одному из ключевых свидетелей, бывшему топ-менеджеру компании Merlion Евгению Савельеву (покинул компанию после конфликта с акционерами), также неоднократно поступали звонки с угрозами и требования об изменении показаний. 16 января Савельев пропал и не выходит на связь, а его поисками занимаются оперативники.

Сам потерпевший Симоненко, по его словам, 13 января встречался с представителем обвиняемых по инициативе последних, от которых исходят угрозы даже из СИЗО. Тот, в частности, сообщил, что совладельцам Merlion вскоре могут изменить меру пресечения, поэтому теперь важно, с каким настроением они выйдут из следственного изолятора. После этого, по словам Симоненко, «решальщик» предложил ему $10 млн за изменение показаний и «лояльность по делу», а когда получил отказ — подумать о жене и детях. Бизнесмен полагает, что одним из мотивов покушения было и то, что он владел конфиденциальной информацией о предполагаемом теневом бизнесе акционеров Merlion.

Автор
Михаил Юшков
покушение на убийство мотивы ИТ-компании
Материалы по теме
СМИ узнали подробности дела об убийстве против владельцев Merlion
Бизнес
Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве
Технологии и медиа
Владельцы компании Merlion задержаны по подозрению в организации убийства
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter