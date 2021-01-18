Бундесбанк заявил об угрозе серьезного спада для экономики ФРГ

Если власти Германии продлят или ужесточат ограничения из-за COVID-19, экономике страны грозит серьезный спад, заявили в Бундесбанке. Ранее Bild сообщил о планах Меркель обсудить с регионами введение мегалокдауна

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Немецкая экономика в силах выстоять перед лицом действующих ограничений, однако, если власти решат продлить действие жестких мер по сдерживанию распространения COVID-19, ей может грозить серьезный спад, предупредили авторы отчета Центробанка Германии.

«Если распространение коронавируса не удастся значительно ослабить, а нынешние ограничения, затрагивающие экономическую деятельность, будут сохранены или ужесточены, это может привести к серьезному спаду [экономики]», — заявили в Бундесбанке.

По данным ЦБ, последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, поскольку спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был компенсирован отскоком в промышленности и строительстве.

В Германии выявили более 2 млн заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 более 47 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.