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Бундесбанк заявил об угрозе серьезного спада для экономики ФРГ

Если власти Германии продлят или ужесточат ограничения из-за COVID-19, экономике страны грозит серьезный спад, заявили в Бундесбанке. Ранее Bild сообщил о планах Меркель обсудить с регионами введение мегалокдауна
Фото: Michael Probst / AP
Фото: Michael Probst / AP

Немецкая экономика в силах выстоять перед лицом действующих ограничений, однако, если власти решат продлить действие жестких мер по сдерживанию распространения COVID-19, ей может грозить серьезный спад, предупредили авторы отчета Центробанка Германии.

«Если распространение коронавируса не удастся значительно ослабить, а нынешние ограничения, затрагивающие экономическую деятельность, будут сохранены или ужесточены, это может привести к серьезному спаду [экономики]», — заявили в Бундесбанке.

По данным ЦБ, последние три месяца 2020 года экономика ФРГ показывала нулевой рост, поскольку спад в гостиничном бизнесе и розничной торговле был компенсирован отскоком в промышленности и строительстве.

В Германии ужесточили ограничения из-за коронавируса
Общество
Фото:Jens Buettner / dpa / AP

В Германии выявили более 2 млн заразившихся коронавирусом, умерли от COVID-19 более 47 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В начале января в стране из-за появления «британского», более заразного штамма коронавируса ужесточили ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. В течение месяца жителям разрешили контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними в одном доме. Кафе и рестораны остаются закрытыми, им разрешено доставлять еду и продавать ее навынос. Если же в каком-либо из округов за неделю зарегистрируют более 200 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения, местным жителям запретят отходить от дома больше чем на 15 км без уважительной причины.

Эти ограничения могут быть продлены до конца марта, допустила канцлер Германии Ангела Меркель. По информации источников Bild, 20 января она планирует обсудить с главами регионов введение мегалокдауна. Среди новых возможных мер собеседники издания назвали полную приостановку работы общественного транспорта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
Германия Бундесбанк коронавирус бизнес в кризис
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