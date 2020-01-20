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Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
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У владельца разбившегося в Казахстане самолета не было денег на запчасти

При проверке Bek Air были выявлены многочисленные нарушения, в частности, с двигателей некоторых самолетов были сняты таблички с серийными номерами. Власти пришли к выводу, что у компании не хватало средств на закупку запчастей
Фото: КЧС МВД РК / AP

При проверке авиакомпании Bek Air, самолет которой разбился под Алма-Атой 27 декабря, власти Казахстана обнаружили, что у нее в числе прочего не хватало денег на запчасти. Об этом говорится в Facebook Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Запись в facebook пользователя industry.gov

Проверяющие выяснили, что компания не вела учет летной годности своих машин, а запчасти с одних самолетов неоднократно переставлялись на другие, что не всегда отражалось в документации. Это, как отмечает ведомство, может свидетельствовать о недостатке финансирования на закупку запчастей или о сложностях с их получением.

Самым серьезным нарушением Bek Air министерство назвало снятие с авиационных двигателей табличек с серийными номерами. Из-за этого нельзя проверить, сколько часов и циклов эти агрегаты действительно наработали. По мнению властей, это обстоятельство ставит под сомнение годность всех самолетов авиакомпании.

Кроме того, Bek Air не предоставляла отчеты о капитальном ремонте двигателей для Fokker 100 (лайнер этой модели потерпел крушение) их производителю Rolls-Royce, говорится в заявлении. Власти также выявили недостачу противопожарных средств в грузовых отсеках самолетов авиакомпании, спасательных жилетов и другого инвентаря.

Работу Bek Air после авиакатастрофы приостановили на неопределенный срок
Общество

Самолет Bek Air, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился 27 декабря около 7 утра вскоре после вылета. Погибли 12 человек, включая командира Марата Муратбаева и главу общественного объединения «Совет генералов», бывшего замглавы МВД Казахстана Рустема Кайдарова. На борту находились 98 человек, включая пятерых членов экипажа, медицинская помощь потребовалась десяткам человек.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Bek Air приостановила полеты. В МВД сообщили о трех версиях крушения: ошибке пилотов, технической неисправности и плохих погодных условиях. Упавший самолет был в эксплуатации 23 года.

Авторы: Кристина Астафурова, Гаяна Демурина
Теги: Казахстан, авиакатастрофа
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