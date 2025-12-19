Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет
Россия через 200 лет будет высокотехнологичной, уверен президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
«Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная. И на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной. Будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики в области здравоохранения в области социальной политики. И будет жить в условиях мира, благополучие, выстроить отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения», — спрогнозировал он.
В целом предполагать, какой будет страна через сотни лет, в условиях, когда нарастает влияние искусственного интеллекта, развиваются области генетики и нанотехнологий, тяжело, отметил Путин. «Как это изменит сознание людей? Будут ли границы?» — задается вопросами глава государства.
При этом, по его мнению, для России 200 лет — «не такой большой срок».
Материал дополняется
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны