Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет

Россия через 200 лет будет высокотехнологичной, уверен президент Владимир Путин на прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная. И на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной. Будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики в области здравоохранения в области социальной политики. И будет жить в условиях мира, благополучие, выстроить отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения», — спрогнозировал он.

В целом предполагать, какой будет страна через сотни лет, в условиях, когда нарастает влияние искусственного интеллекта, развиваются области генетики и нанотехнологий, тяжело, отметил Путин. «Как это изменит сознание людей? Будут ли границы?» — задается вопросами глава государства.

При этом, по его мнению, для России 200 лет — «не такой большой срок».

