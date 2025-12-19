Путин зачитал послание для капсулы времени
В ходе прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин составил письмо будущим поколениям россиян. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию. Ведущие прямой линии спросили главу государства, что он бы положил в капсулу времени, чтобы этот предмет описывал народ.
«Если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете, себе частью нашего общего бесконечного потока времени это значит что и вы чувствуете и понимаете связь времен», — сказал Путин.
Материал дополняется
