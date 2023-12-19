Путин поручил заняться возрождением спортпарадов на Красной площади

С идеей возродить спортивные парады выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Первый такой парад на Красной площади прошел в 1919-м, после 1945 года их перенесли на «Динамо», но позже традиция прервалась

Парад физкультурников на Красной площади, 1973 год (Фото: Фред Гринберг / РИА Новости)

Правительство до марта 2024 года должно будет подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади, говорится на сайте Кремля. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту, ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

С такой идеей выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, он же предложил объявить 2024-й годом спорта. Путин инициативу поддержал.

Первый спортивный парад Красная площадь приняла в 1919 году — это было совместное шествие физкультурников и отрядов Всевобуча (всеобщее военное обучение, система обязательной военной подготовки в РСФСР и Советском Союзе). С 1931 года парады физкультурников стали проходить ежегодно в присутствии Иосифа Сталина, в них принимали участие тысячи человек. В годы Великой Отечественной войны парады не проводились.

В августе 1945 года в честь победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоялся Всесоюзный парад физкультурников с участием 25 тыс. человек из всех союзных республик. Затем мероприятие перенесли на стадион «Динамо», где парады проводили до 1954 года. В последующие годы спортивные праздники, более скромные по масштабам, устраивали на крупных столичных стадионах, ими открывали Спартакиады народов СССР.

В новейшей истории России на Красной площади уже проводили спортивные мероприятия — например, Матч звезд КХЛ в 2009 году.