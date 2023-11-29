Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Стилист Сергей Зверев (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фигуристка Татьяна Навка (справа) (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: Андрей Любимов / РБК Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и фигуристка Анна Щербакова (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Певица Жасмин (Фото: Андрей Любимов / РБК) Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве на Красной площади у ГУМа открыли каток, сообщается на его сайте.

На открытии присутствовали фигуристы Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анна Щербакова, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, стилист Сергей Зверев, певица Жасмин и другие.

Каток будет работать каждый день с 9:00 до 23:30 вплоть до 29 февраля 2024 года. В день предусмотрено десять сеансов длительностью один час.

Стоимость билетов разнится в зависимости от даты. С 30 ноября по 24 декабря взрослый билет (со своими коньками) будет стоить 700 руб. в будние дни и 800 руб. в выходные дни, детский билет — 300 и 400 руб. соответственно. С 25 декабря по 8 января 2024 года и с 9 января по 29 февраля 2024 года цена повысится.

Общая площадь катка — 2700 кв. м. В этом году ему исполняется 18 лет.