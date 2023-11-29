На Красной площади у ГУМа открыли каток
В Москве на Красной площади у ГУМа открыли каток, сообщается на его сайте.
На открытии присутствовали фигуристы Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анна Щербакова, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, стилист Сергей Зверев, певица Жасмин и другие.
Каток будет работать каждый день с 9:00 до 23:30 вплоть до 29 февраля 2024 года. В день предусмотрено десять сеансов длительностью один час.
Стоимость билетов разнится в зависимости от даты. С 30 ноября по 24 декабря взрослый билет (со своими коньками) будет стоить 700 руб. в будние дни и 800 руб. в выходные дни, детский билет — 300 и 400 руб. соответственно. С 25 декабря по 8 января 2024 года и с 9 января по 29 февраля 2024 года цена повысится.
Общая площадь катка — 2700 кв. м. В этом году ему исполняется 18 лет.