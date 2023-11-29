 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На Красной площади у ГУМа открыли каток

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Стилист Сергей Зверев
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фигуристка Татьяна Навка (справа)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов и фигуристка Анна Щербакова
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Певица Жасмин
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве на Красной площади у ГУМа открыли каток, сообщается на его сайте.

На открытии присутствовали фигуристы Татьяна Навка, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анна Щербакова, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России Алексей Немов, стилист Сергей Зверев, певица Жасмин и другие.

Каток будет работать каждый день с 9:00 до 23:30 вплоть до 29 февраля 2024 года. В день предусмотрено десять сеансов длительностью один час.

Стоимость билетов разнится в зависимости от даты. С 30 ноября по 24 декабря взрослый билет (со своими коньками) будет стоить 700 руб. в будние дни и 800 руб. в выходные дни, детский билет — 300 и 400 руб. соответственно. С 25 декабря по 8 января 2024 года и с 9 января по 29 февраля 2024 года цена повысится.

Общая площадь катка — 2700 кв. м. В этом году ему исполняется 18 лет.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Георгий Абашвили
каток ГУМ Москва Красная площадь
Материалы по теме
«Яндекс» рассказал, как помочь застрявшему в снегу роботу-доставщику
Технологии и медиа
Шторм накрыл Сочи и Крым, Москву засыпало снегом. Главное
Общество
Последствия сильного снегопада и ледяного дождя в Москве. Фоторепортаж
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 18:05
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 22:23
На Красной площади у ГУМа открыли каток Общество, 22:13
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 22:12
Панарин возглавил рейтинг претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ Спорт, 22:05
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 22:00
МОК определил главных кандидатов на проведение Олимпиад 2030 и 2034 годов Спорт, 21:55
Дали, очарование образа и реклама: краткая история арт-коллабораций SBCM23F - Сбер Cosmoscow, 21:49
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Times of Israel сообщил подробности освобождения россиян ХАМАС Политика, 21:42
Литва снизила пропуск грузовиков из Калининграда до трех машин в час Политика, 21:39
Эффект поддержки: как бизнес собрался наращивать объемы экспорта Национальные проекты, 21:39
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 21:37
Промолчать или пошутить: психолог – о поведении на рабочих созвонах РБК и SberJazz, 21:26
Путин рассказал о стипендиях до 75 тыс. руб. для аспирантов Общество, 21:23
Эксперты НИУ ВШЭ оценили эрудицию GigaChat Отрасли, 21:18