Генпрокуратура сообщила об изменении правил перевозки детей в самолетах

Ведомство отреагировало на обращения и публикации в СМИ на тему того, что родителей и детей в самолетах сажают отдельно, и обязало авиакомпании изменить правила перевозок пассажиров

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генпрокуратура потребовала от авиакомпаний изменить правила перевозок таким образом, чтобы родителей и детей в самолетах не рассаживали, сообщается на сайте ведомства.

«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — сказано в сообщении.

Некоторые компании, добавили в Генпрокуратуре, разрешили пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе если взрослый и ребенок до 12 лет находятся в разных классах обслуживания. Кроме того, детей до двух лет будут размещать вместе с членами семьи, родственниками.

Ведомство сообщило, что также добилось изменения обслуживания семей с детьми в аэропортах. Например, прибывшим самолетом в Иркутск теперь предоставляется комната матери и ребенка, а в аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин регистрируют и сажают на рейс без очереди.

В Генпрокуратуре добавили, что за два последних года взыскали с авиакомпаний 350 тыс. руб. за неисполнение обязательств при перевозках в пользу несовершеннолетних.

На проблему рассаживания родителей и детей в самолетах не раз обращали внимание российские законодатели. Еще в 2019 году запретить авиакомпаниям при распределении мест в самолете сажать членов семьи отдельно предложили в ЛДПР.

В прошлом году в Думу поступил законопроект, согласно которому пассажиры с детьми могли бы бесплатно выбирать места рядом при покупке билетов (часто эта услуга является платной у перевозчиков), но в итоге документ сняли с рассмотрения его авторы.

В Совете Федерации выступали с идеей изменить правила воздушных перевозок пассажиров таким образом, чтобы одного из родителей с ребенком до 12 лет обязательно размещали на борту самолета на соседних креслах.

