В Ростовской области возбудили дело из-за угроз семье погибшего военного

Живший в Батайске Роман Рудаков погиб в Марьинке, он оставил на кирпиче надпись с просьбой помочь его семье. По предварительным данным, его родственникам звонили с угрозами с Украины, заявили в МВД

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В Ростовской области возбудили уголовное дело после поступления угроз в адрес семьи погибшего в зоне спецоперации военного Романа Рудакова, сообщили в местном управлении МВД.

«По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Статья «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщали в МВД, семье Рудакова поступали звонки и сообщения с угрозами, «по предварительным данным», с территории Украины.

Накануне, 18 декабря, в Минобороны заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил «выполнить последнюю просьбу» погибшего Рудакова — помочь его семье. Надпись «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» военный оставил на стене дома в Марьинке (ДНР).

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что семье Рудакова обязательно помогут, ее уже навестили представители администрации Батайска и Минобороны, глава региона пообещал побывать у матери погибшего.

Телеграм-канал Shot писал, что 20-летний Рудаков был призван в рамках частичной мобилизации прошлой осенью, незадолго до этого он прошел срочную службу. Его тело, а также еще восьми солдат нашли в одном из подвалов в Марьинке — предварительно, они попали в засаду и «до последнего патрона отбивались от врага». Свое послание он оставил на кирпиче.