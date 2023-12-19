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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области возбудили дело из-за угроз семье погибшего военного

В Ростовской области возбудили дело из-за угроз семье погибшего в ДНР военного
Сюжет
Военная операция на Украине
Живший в Батайске Роман Рудаков погиб в Марьинке, он оставил на кирпиче надпись с просьбой помочь его семье. По предварительным данным, его родственникам звонили с угрозами с Украины, заявили в МВД
Фото: ishenko_telegram / Telegram
Фото: ishenko_telegram / Telegram

В Ростовской области возбудили уголовное дело после поступления угроз в адрес семьи погибшего в зоне спецоперации военного Романа Рудакова, сообщили в местном управлении МВД.

«По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Статья «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как ранее сообщали в МВД, семье Рудакова поступали звонки и сообщения с угрозами, «по предварительным данным», с территории Украины.

Накануне, 18 декабря, в Минобороны заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил «выполнить последнюю просьбу» погибшего Рудакова — помочь его семье. Надпись «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск» военный оставил на стене дома в Марьинке (ДНР).

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Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что семье Рудакова обязательно помогут, ее уже навестили представители администрации Батайска и Минобороны, глава региона пообещал побывать у матери погибшего.

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Телеграм-канал Shot писал, что 20-летний Рудаков был призван в рамках частичной мобилизации прошлой осенью, незадолго до этого он прошел срочную службу. Его тело, а также еще восьми солдат нашли в одном из подвалов в Марьинке — предварительно, они попали в засаду и «до последнего патрона отбивались от врага». Свое послание он оставил на кирпиче.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область угрозы Военная операция на Украине уголовное дело
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