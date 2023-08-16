В Петербурге простились с бизнесменом из «Ахмата»

В Петербурге простились с участвовавшим в спецоперации в составе «Ахмата» бизнесменом

В зоне боевых действий погиб бизнесмен и православный активист Симос Панагиотидис, с весны 2022-го участвовавший в боях в батальоне «Ахмат». Церемонию прощания посетили экс-премьер Степашин и экс-губернатор Полтавченко

Фото: Храм Преображения Господня в Лигово

В Санкт-Петербурге простились с бизнесменом, представителем Императорского православного палестинского общества (ИППО) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Симосом Панагиотидисом, который погиб в зоне боевых действий на Украине, где участвовал в боях в составе спецподразделения «Ахмат». Об этом сообщает ИППО.

Церемония прощания состоялась 15 августа, на нее пришли бывший премьер-министр России Сергей Степашин, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, другие члены ИППО, а также представители «Ахмата». В ходе церемонии на Смоленском кладбище было объявлено о награждении Панагиотидиса орденом Мужества посмертно.

Панагиотидис отправился в зону боевых действий в составе чеченского спецназа весной прошлого года, где получил позывной Грек. С ноября он также стал официальным представителем ИППО в присоединенных к России регионах. О его гибели 10 августа сообщил командир «Ахмата» Апты Алаудинов, который назвал Панагиотидиса «важной составляющей» подразделения.

Императорское православное палестинское общество было создано в 1882 году, cейчас это международная организация с 27 зарубежными представительствами. Согласно информации на сайте, основные цели общества — «сохранение культурного и исторического наследия, укрепление связей России со странами Ближнего Востока, содействие православному паломничеству в Святую Землю, развитие православного востоковедения и гуманитарно-просветительского сотрудничества». С 2007 года председателем ИППО является экс-премьер Степашин.

Симос Панагиотидис родился 19 июня 1973 года в Ташкенте. В 1975 году вместе с родителями вернулся в Грецию, где окончил школу и получил высшее образование в сфере макроэкономики и международных отношений. В 2006 году был организатором благотворительной акции в поддержку детей, переживших теракт в Беслане, а также людей, потерявших родных во время теракта.

В 2008 году организовал первый в истории православной церкви привоз в Россию мощей великомученика Димитрия Солунского. На следующий год Панагиотидис стал членом ИППО. Спустя два года было создано греческое отделение общества, которое он возглавил.

Панагиотидис занимался также бизнесом. По данным сервиса «РБК Компании», он был гендиректором ООО «Левашово Мусоропереработка Проект» (Л.М.П). Его учредителем значится «Эллактор Венчурс Лимитед».

Проект мусороперерабатывающего завода в Левашово пытались реализовать с 2011 года. Инвестором строительства выступал греческий консорциум Helektor S.A. — Aktor Concession S.A., одним из партнеров которого СМИ называли Алексея Полтавченко — сына губернатора города. Из-за критики со стороны как жителей города, так и депутатов соглашение с греками о строительстве в 2018 году было разорвано. Кроме того, с Панагиотидисом связывали ресторан в петербургском Доме журналиста (закрылся в 2021 году), который официально был записан на его сына.