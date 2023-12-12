Самолет Як-40 вырулил в сугроб перед вылетом из аэропорта Внуково

Во Внуково самолет съехал с полосы взлета в сугроб

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

В московском аэропорту Внуково самолет авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» въехал в сугроб перед взлетом, сообщил портал «Вологда-Регион».

Директор Вологодского авиапредприятия Валерий Жоголев сказал, что с самолетом «все хорошо». В итоге рейс задержали.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Внуково.

По информации телеграм-канала «112», Як-40 должен был доставить пассажиров в Вологду, но во время выруливания на полосе взлета он съехал в снег. Некоторые пассажиры отказались лететь повторным рейсом и решили добраться до города другим транспортом.

Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко также оказался одним из пассажиров рейса. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что людей «спасли». «Самолет застрял в снегу, видать, не поменял летнюю резину на зимнюю. Вот так погодные условия или халатность пилота вносят корректировки в нашу жизнь. Побежал на поезд», — написал Долженко.

Вылететь рейс должен был вечером 11 декабря. Очевидцы рассказали, что повторный вылет пришлось ждать шесть часов из-за проверки всех узлов и систем самолета после въезда в снег.

11 декабря в Иркутске самолет Ан-24, следовавший в город Бодайбо Иркутской области, вернулся в аэропорт после вылета из-за технического сбоя. Командир экипажа принял такое решение из-за отсутствия показаний скорости. Борт благополучно сел в воздушной гавани Иркутска.