 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Видео

В Исландии из-за землетрясения началось извержение вулкана
Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес началось после землетрясения. Ученые назвали извержение сильнейшим за последние годы и не исключили, что лава может уничтожить близлежащий город Гриндавик

Извержение вулкана началось вследствие землетрясения магнитудой 4,2 на исландском полуострове Рейкьянес, сообщает местный телеканал RUV со ссылкой на Метеорологический центр Исландии.

Извержение началось 18 декабря примерно в 21:00 (00:00 19 декабря мск) к северу от исландского города Гриндавик (население около 4 тыс. человек) на юго-западе Исландии. Население города эвакуировали в начале ноября.

Геофизик Норвежского метеорологического агентства Бенедикт Офейгссон в разговоре с RUV заявил, что извержение началось в самом «худшем месте». По его словам, лава может направиться как в сторону Гриндавика, так и в сторону построенных оборонительных сооружений.

Он также отметил, что нынешнее извержение сильнее, чем предыдущие в за последние годы, поскольку оно началось под давлением землетрясения, которое все еще происходит.

За последние годы на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года — все вдали от какой-либо инфраструктуры или населенных пунктов. До извержения в марте 2021 года вулкан бездействовал в течение восьми столетий.

Как отмечает AFP, вулканологи полагают, что новый цикл повышенной активности может продлиться несколько десятилетий или столетий.

Город в Исландии оказался под угрозой из-за Рейкьянеса и Фаградальсфьядля
Политика
Гриндавик,&nbsp;Исландия

Читайте на РБК Pro
Хандра: как пережить холода без вреда для здоровья
Каким будет 2024 год для экономики США — The Economist
Сегодня ты нужен, а завтра уволен: кто меняет офис на портфельную карьеру
Как вычислить намерения собеседника — 4 тактики экс-агента ФБР

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. Несколько действующих вулканов расположены рядом с Рейкьявиком, ближайшие — Фаградальсфьядль и Литли-Хрутур, они находятся примерно в 30 км к юго-западу от столицы.

11 ноября, когда власти ввели чрезвычайное положение на полуострове и призвали жителей Гриндавика эвакуироваться, в национальном метеорологическом управлении Исландии исключали непосредственную угрозу городу. В то же время местные вулканологи предупреждали, что последствия нынешнего извержения могут быть гораздо хуже, чем того, которое случилось на полуострове 50 лет назад. AFP писала, что Гриндавик может быть частично разрушен.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
извержение вулкана Исландия эвакуация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Суд в Петербурге арестовал «водочного короля» до февраля 2024 года Общество, 03:50
Reuters узнал, что Трамп после переизбрания изменит политику по Украине Политика, 03:39
При землетрясении в Китае погибли более 100 человек Общество, 02:56
На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Видео Общество, 02:50
Politico узнала, что США отложили заключение торговой сделки с Британией Политика, 02:46
Папа Римский разрешил священникам благословлять однополые пары Общество, 02:15
В Сербии начались протесты после победы коалиции Вучича на выборах Политика, 01:47
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Проект Versus и другие рэп-баттл площадки скрыли свои видео на YouTube Общество, 01:41
ЦБ Нидерландов назвал Nexit плохой идеей Политика, 01:25
Siemens потеряла €600 млн после ухода из России Бизнес, 01:15
На основателя группы «Пасош» завели дело за наркотики Общество, 01:04
ТАСС узнал причину смерти танцора из клипа Little Big Красилова Общество, 00:58
США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море Политика, 00:44
Убравший Акунина с афиш театр оценит риски для спектаклей про Фандорина Политика, 00:39