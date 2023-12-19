На исландском полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Видео

Извержение вулкана на исландском полуострове Рейкьянес началось после землетрясения. Ученые назвали извержение сильнейшим за последние годы и не исключили, что лава может уничтожить близлежащий город Гриндавик

Извержение вулкана началось вследствие землетрясения магнитудой 4,2 на исландском полуострове Рейкьянес, сообщает местный телеканал RUV со ссылкой на Метеорологический центр Исландии.

Извержение началось 18 декабря примерно в 21:00 (00:00 19 декабря мск) к северу от исландского города Гриндавик (население около 4 тыс. человек) на юго-западе Исландии. Население города эвакуировали в начале ноября.

Геофизик Норвежского метеорологического агентства Бенедикт Офейгссон в разговоре с RUV заявил, что извержение началось в самом «худшем месте». По его словам, лава может направиться как в сторону Гриндавика, так и в сторону построенных оборонительных сооружений.

Он также отметил, что нынешнее извержение сильнее, чем предыдущие в за последние годы, поскольку оно началось под давлением землетрясения, которое все еще происходит.

За последние годы на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года — все вдали от какой-либо инфраструктуры или населенных пунктов. До извержения в марте 2021 года вулкан бездействовал в течение восьми столетий.



Как отмечает AFP, вулканологи полагают, что новый цикл повышенной активности может продлиться несколько десятилетий или столетий.

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. Несколько действующих вулканов расположены рядом с Рейкьявиком, ближайшие — Фаградальсфьядль и Литли-Хрутур, они находятся примерно в 30 км к юго-западу от столицы.



11 ноября, когда власти ввели чрезвычайное положение на полуострове и призвали жителей Гриндавика эвакуироваться, в национальном метеорологическом управлении Исландии исключали непосредственную угрозу городу. В то же время местные вулканологи предупреждали, что последствия нынешнего извержения могут быть гораздо хуже, чем того, которое случилось на полуострове 50 лет назад. AFP писала, что Гриндавик может быть частично разрушен.