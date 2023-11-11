В Исландии ввели чрезвычайное положение из-за вулкана Рейкьянес

С конца октября на полуострове Рейкьянес, где расположен одноименный вулкан, зарегистрировали 24 тыс. землетрясений, 800 из них — в пятницу. Власти закрыли курорт «Голубая лагуна» и призвали эвакуироваться жителей города Гриндавик

Перекрытие дороги в районе города Гриндавик на полуострове Рейкьянес, Исландия (Фото: Raul Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Исландии объявили чрезвычайное положение после серии землетрясений на полуострове Рейкьянес в юго-западной части страны, где расположен одноименный вулкан, сообщает The Guardian со ссылкой на департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями.

С конца октября на полуострове было зарегистрировано 24 тыс. подземных толчков, из них почти 800 — в пятницу, 10 ноября, с полуночи до 14:00 по местному времени. Магнитуда самого сильного землетрясения составила 5,2.

В национальном метеорологическом управлении Исландии предупредили, что извержение может произойти через несколько дней. В этом случае, не исключает ведомство, магма может достичь поверхности и достичь прибрежного города Гриндавик с население около 4 тыс. человек. Населенный пункт расположен в 3 км к юго-западу от района, где произошла серия землетрясений.

В управлении заявили, что непосредственной угрозы Гриндавику нет, но все равно призвали жителей покинуть город. «Это не экстренная эвакуация, есть достаточно времени, чтобы подготовиться, закончить свои дела и спокойно выехать», — говорится в сообщении.

В четверг, 9 ноября, власти сообщили, что геотермальный курорт «Голубая лагуна» на Рейкьянесе закрывается на неделю. Местное издание Víkurfréttir писало, что объявление напугало гостей курорта, район той же ночью покинули около 40 человек.

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. Несколько действующих вулканов расположены рядом с Рейкьявиком, ближайшие — Фаградальсфьялль и Литли-Хрутур, они находятся примерно в 30 км к юго-западу от столицы.

В 2010 году, когда произошло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, авиасообщение в Европе было нарушено на несколько дней, отменили сотни тысяч авиарейсов, многим исландцам пришлось покинуть свои дома.