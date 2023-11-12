Город в Исландии оказался под угрозой из-за Рейкьянеса и Фаградальсфьядля

Гриндавик с населением около 4 тыс. человек может быть частично разрушен из-за извержения местных вулканов, сообщили AFP опрошенные эксперты. Власти эвакуировали жителей города в субботу, когда в регионе был введен режим ЧП

Гриндавик, Исландия (Фото: Raul Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Расположенный в юго-западной части Исландии город Гриндавик (население около 4 тыс. человек) может быть частично разрушен из-за извержения вулканов Рейкьянес и Фаградальсфьядль, которые, вероятно, начнутся в ближайшие дни или часы. Об этом со ссылкой на опрошенных экспертов пишет Agence France Press.

Агентство напоминает, что население Гриндавика было эвакуировано накануне, когда на полуострове Рейкьянес, где расположен одноименный вулкан, было объявлено чрезвычайное положение из-за серии подземных толчков. Глава Исландского управления чрезвычайными ситуациями Видир Рейниссон заявил, что власти серьезно обеспокоены тем, какие повреждения могут получить жилые дома и инфраструктура города из-за возможного извержения.

«Магма сейчас находится на очень небольшой глубине, поэтому мы ожидаем извержения, самое короткое — через пару часов, но, по крайней мере, через пару дней», — отметил Рейниссон.

По его словам, в районе Гриндавика уже начали появляться огромные трещины, из которых лава может начать выходить на поверхность. В то же время он не исключил, что извержение может начаться и на дне океана и приведет к образованию огромного облака пепла.

За последние годы на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года — все вдали от какой-либо инфраструктуры или населенных пунктов. До извержения в марте 2021 года вулкан бездействовал в течение восьми столетий. Как отмечает AFP, вулканологи полагают, что новый цикл повышенной активности может продлиться несколько десятилетий или столетий.

Как указала координатор Исландского метеорологического бюро (IMO) по вулканическим опасностям Сара Барсотти, магматическая дайка (слой магматических пород, который пересекает более старые скальные пласты. — РБК) в районе полуострова обмела и лава начала накапливается под поверхностью Земли на глубине около 5 км. Она отметила, что эксперты, хоть и отслеживали активность лавы, были удивлены ее количеством и скоростью, с которой она накапливалась.

«То, что мы видим сейчас, — это беспрецедентное событие. Мы говорим о скоростях этого процесса и объемах или темпах притока, которые намного выше, чем то, что мы видели на полуострове до сих пор», — сообщила эксперт.

О том, что Гриндавик может получить значительные повреждения из-за скорого извержения предупреждает и вулканолог Арманн Хёскульдссон. В беседе с местным агентством RUV он сообщил, что последствия нынешнего извержения могут быть гораздо хуже чем того, которое случилось на полуострове 50 лет назад.

Video

На территории Исландии находятся 32 активные вулканические системы. Несколько действующих вулканов расположены рядом с Рейкьявиком, ближайшие — Фаградальсфьядль и Литли-Хрутур, они находятся примерно в 30 км к юго-западу от столицы.

11 ноября, когда власти ввели чрезвычайное положение на полуострове и призвали жителей Гриндавика эвакуироваться, в национальном метеорологическом управлении Исландии исключали непосредственную угрозу городу.

В 2010 году, когда произошло извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, авиасообщение в Европе было нарушено на несколько дней, отменили сотни тысяч авиарейсов, многим исландцам пришлось покинуть свои дома.