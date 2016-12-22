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Мутко покинул пост главы РФС
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Мутко покинул пост главы РФС
Общество, 12:56
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Мутко покинул пост главы РФС
Исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза назначен руководитель премьер-лиги Сергей Прядкин. Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год и снова занял этот пост в 2015-м
Виталий Мутко  (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза (РФС), об этом сообщил официальный Twitter организации.

Пост исполняющего обязанности руководителя союза до выборов нового президента будет занимать глава премьер-лиги Сергей Прядкин.

В повестку конференции РФС 22 февраля внесен вопрос о выборах президента и исполкома организации. Срок подачи заявок от кандидатов на пост — до 13 февраля. Для регистрации необходима поддержка минимум пяти членов организации.

О том, что Мутко в декабре на исполкоме РФС объявит об уходе с поста президента РФС, в конце ноября писали РБК и портал «Чемпионат». Заседание исполнительного комитета союза изначально было запланировано на 6 декабря, но было перенесено на 19 декабря. Вопроса о сложении полномочий президента РФС в его повестке не было.

Собеседник РБК в исполкоме РФС предположил, что перенос был связан с затянувшимися переговорами о выборе нового главы союза. «Это уровень назначений, которые обсуждаются с Кремлем», — пояснил он.

Основными кандидатами на место нового президента РФС СМИ называли близкого к Мутко генерального директора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и гендиректора «Газпром нефти», председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова, а также Сергея Прядкина и бывшего главу департамента культуры Москвы Сергея Капкова.

По словам собеседника РБК, близкого к окружению Мутко, одной из причин ухода вице-премьера из РФС стала просьба руководства страны отказаться от совмещения работы в правительстве и организации. По словам собеседника РБК, Мутко выступал против кандидатуры Дюкова, так как тот также совмещал бы сотрудничество в РФС с руководством «Газпром нефтью». Вице-премьер был убежден, что пост должен занять человек, освобожденный от другой работы. Собеседник РБК отмечает, что Мутко до последнего тянул с уходом из РФС, так как он считает это важнейшей работой и был очень вовлечен во все футбольные проблемы.

12 декабря стало известно о переходе Сорокина на работу во Внешэкономбанк. «Он идет на должность зампреда, будет курировать блок «Экономика и комплексное развитие городов. Город.РФ», — заявил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов, назвав переход большим приобретением для ВЭБа.

За неделю до заседания Дюков отказался комментировать РБК возможность выдвижения своей кандидатуры.

В результате Мутко на заседание исполкома РФС не приехал, а информация о его уходе появилась в Twitter организации. С журналистами по итогам заседания встретились только гендиректор Александр Алаев и Сергей Прядкин.

Последний сообщил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на выборах президента. Алаев же сказал, что пока не готов ответить на этот вопрос, и поблагодарил Мутко за проделанную работу: «Трудно переоценить то, что делал Виталий Леонтьевич, поэтому низкий поклон ему от всей футбольной семьи и меня лично».

Никаких вопросов, связанных с выборами президента РФС, на заседании исполкома не обсуждалось, в том числе о возможном намерении Дюкова участвовать в выборах, отметил Прядкин в ответ на вопрос журналиста.

Виталий Мутко руководил РФС с 2015 года, до этого он занимал пост главы союза с 2005 по 2009 год. В 2016 году его переизбрали на новый четырехлетний срок. В декабре 2017 года он приостановил свою деятельность на этом посту на фоне допингового скандала. Исполняющим обязанности главы организации был назначен гендиректор РФС Александр Алаев.

«Я обратился к исполкому с просьбой на кратковременный период (до шести месяцев) приостановить мою работу на посту главы РФС», — заявил тогда Мутко. Свое решение он объяснил тем, что планирует подать иск в Спортивный арбитраж из-за отстранения от визитов на Олимпиады и обвинений в участии в государственной допинговой программе. Тогда же он ушел с поста главы оргкомитета ЧМ-2018. «Я сосредоточился на государственной работе», — заявил вице-премьер.

В мае 2018 года Мутко вошел в новое правительство и сохранил пост вице-премьера, но перестал курировать спорт. Эта сфера деятельности перешла под контроль вице-премьера Ольги Голодец.

Авторы: Маргарита Девяткина, Елизавета Антонова.
При участии: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева, Кирилл Сироткин.
Теги: Виталий Мутко , РФС , Футбол
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