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Россияне разделились в оценке выбранного страной пути
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Россияне разделились в оценке выбранного страной пути
Общество, 11:26
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Россияне разделились в оценке выбранного страной пути

Путь, которым идет Россия, считают правильным 47% россиян, еще 42% придерживаются противоположного мнения, следует из данных опроса Левада-центра, размещенных на сайте организации.

При этом 11% опрошенных не смогли определиться со своей оценкой выбранного страной пути. 

В Левада-центре отметили, что деятельность президента России Владимира Путина одобряют 66% респондентов, а 33% ее не поддерживают. Работу премьер-министра Дмитрия Медведева поддержали 34% россиян, в то время как о неодобрении его деятельности сообщили 65% опрошенных.

Россияне стали меньше одобрять деятельность Госдумы и Совфеда
Общество

Около 57% участников опроса не одобряют работу правительства, в то же время противоположную оценку дали 42% россиян. О неодобрении деятельности Госдумы заявили 63% опрошенных, в то время как поддержали работу нижней палаты парламента 36% респондентов.

Опрос проводили с 22 по 28 ноября в 136 населенных пунктах. В нем приняли участие 1600 респондентов. 

Теги: Левада-центр , опрос
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