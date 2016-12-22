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Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья
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Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья
Общество, 11:27
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Россияне назвали важнейшим право на охрану здоровья

Большинство россиян (49%) считают право на охрану здоровья важнейшим из гарантированных Конституцией, следует из результатов опроса ВЦИОМа, поступивших в РБК.

Опрошенные также сочли важными права на образование (45%) и труд (40%).

Согласно исследованию, 38% россиян считают важным право на социальное обеспечение. По 36% опрошенных выделили право на жизнь и право на жилище. Право на защиту своих прав и свобод, включая судебную защиту, назвали важными 30% опрошенных, право на свободу и личную неприкосновенность — 29%.

Реже всего респонденты указывали в числе важных право на участие в общественной и политической жизни (11%) и свободу объединений и союзов (5%).

Хорошо знают основные положения Конституции 6% опрошенных, 69% респондентов имеют о них «общие представления», а 23% «совершенно не представляют себе содержание Конституции».

ВЦИОМ отмечает, что 66% россиян не знают, в каком году была принята Конституция. При этом 13% участников опроса смогли дать правильный ответ (1993 год), еще 9% опрошенных назвали 1991 год, а 5% — 1992 год.

Социологи провели опрос 27 ноября посредством телефонного интервью по случайной выборке. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Теги: опрос ВЦИОМа , здоровье
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