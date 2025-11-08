 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Госдуме предложили расширить сдачу ОГЭ по двум предметам

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Правительство направило в Госдуму законопроект о продлении эксперимента, в рамках которого учащиеся в ряде регионов сдают основной государственный экзамен (ОГЭ) только по двум предметам. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

«Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации <...> в отдельных субъектах Российской Федерации», — указано в тексте пояснительной записки к проекту.

Также предлагается расширить список регионов, которые участвуют в эксперименте, дополнив его Татарстаном, Московской, Ростовской, Тверской и Тюменской областями. На данный момент проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Общество
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

В октябре глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о намерении продлить эксперимент по сдаче школьниками только двух обязательных экзаменов ОГЭ до 2029 года и расширить число регионов-участников.

Экспериментальная модель предполагает, что девятиклассники, которые планируют поступать в техникумы и колледжи, могут сдавать только русский язык и математику. Оценки по этим предметам вместе с итоговой успеваемостью используются для получения аттестата. При приеме в техникумы и колледжи учитывается средний балл документа об образовании, результаты ОГЭ в конкурсной процедуре не участвуют.

Для продолжения обучения в 10-м классе условия остаются прежними: школьникам необходимо пройти государственную аттестацию по четырем предметам: русскому языку, математике и двум дисциплинам на выбор.

Эксперимент стартовал в 2025 году и был направлен на снижение экзаменационной нагрузки при поступлении на программы среднего профессионального образования.

