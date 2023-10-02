Суд обязал телеграм-канал Mash выплатить Криду ₽350 тыс. за клевету

Егор Крид (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Савеловский суд Москвы взыскал с телеграм-канала Mash 350 тыс. руб. в пользу певца Егора Крида (настоящая фамилия — Булаткин) по делу о клевете, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Решение по этому делу вынесли 28 сентября, следует из картотеки суда. Крид подавал к телеграм-каналу иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом для подачи иска, как пишет ТАСС, стал пост в телеграм-канале о причастности Крида к неуплате налогов. Суд частично удовлетворил требования певца и признал сведения, распространенные Mash, не соответствующими действительности, запретив их распространение.

Также суд обязал Mash опубликовать опровержение в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу. Телеграм-канал должен выплатить Криду 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на оплату госпошлины (900 руб.). Крид требовал от Mash 1 млн руб.

Пост, который послужил поводом для подачи иска, был опубликован 29 апреля, пишет агентство. В нем говорилось, что Крид попал в черный список МВД, куда входят блогеры и известные люди, которых ведомство собирается проверять на неуплату налогов и отмывание денег. На момент публикации материала Mash пост не удалил. PR-менеджер Крида Мария Кордупель в мае сообщила РБК, что у певца нет долгов по налогам.

В базе суда есть данные о двух исках Крида к телеграм-каналу Mash. Второй был подан в июне. Иск также касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. ТАСС пишет, что Крид требует взыскать с Mash 4 млн руб. из-за поста о получении им гонорара за участие в проекте «Разговоры о важном». Судебное заседание назначено на 9 октября.