 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

У берегов Турции потерпел крушение вышедший из Одессы сухогруз Pallada

В Турции из-за шторма потерпел крушение вышедший из Одессы сухогруз Pallada
Сухогруз разбился в районе черноморского порта Эрегли. Его разломило на две части. Судно вышло из Одессы в начале месяца

У берегов Турции потерпел крушение вышедший из Одессы сухогруз Pallada
Video

В Турции из-за шторма в Черном море сухогруз Pallada, вышедший из Одессы, выбросило на берег, он разломился на две части, сообщают газета Milliyet и телеканал TRT Haber. Судно шло под камерунским флагом.

Крушение произошло вблизи порта Эрегли провинции Зонгулдак. Волны в этом районе достигали высоты 5 м.

«После того как сигнал бедствия поступил в Главный поисково-спасательный координационный центр в 10:00 19.11.2023, выяснилось, что судно под флагом Камеруна Pallada получило повреждения из-за шторма и село на мель в Эрегли. При содействии нашего центра все 13 человек экипажа корабля были эвакуированы», — приводит газета заявление Главного управления по морским делам.

По данным VesselFinding, судно построили в 1968 году в СССР, советские и российские владельцы у него были до 2005 года, оно носило название «Волгобалт 103». Длина судна 114 м, ширина 13 м, его дедвейт (общий максимальный вес перевозимого груза) — 3180 т.

По данным, Marinetraffic, сухогруз Pallada вышел из Одессы 3 ноября.

Как пишет Anadolu, руководство порта Эрегли также пытается установить связь с турецким судном Kafkametler, которое вышло из порта в шторм. Оно шло из России в турецкий Измир. На корабле — 12 членов экипажа, они граждане Турции.

Читайте на РБК Pro
Как семейной компании удалось стать равным соперником Red Bull
Как «поженить» маркетинг и продажи и повысить эффективность бизнеса
Рисковики — это новые разработчики: кого ищут и сколько платят в банках
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами

В Волго-Каспийском канале сел на мель следовавший в Иран сухогруз
Общество
Сухогруз &laquo;Волго-Балт-232&raquo;

TRT Haber передает, что в районе Эрегли из-за ливней и штормов произошло подтопление улиц. Сильный ветер повалил деревья, некоторые упали на автомобили, часть машин затоплены.

Шторм затронул и Крым, где без света остались 88 населенных пунктов, где проживают свыше 50 тыс. человек.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция сухогруз кораблекрушение Одесса Камерун
Материалы по теме
Танкер «Виктория» сел на мель у берегов Сахалина
Общество
При крушении судна в Конго 30 человек погибли и 167 пропали без вести
Общество
Следовавшие из России и Украины сухогрузы столкнулись в Мраморном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 19:39
«Авангард» выиграл девятый матч подряд в КХЛ Спорт, 19:37
Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Курской области Политика, 19:24
У берегов Турции потерпел крушение вышедший из Одессы сухогруз Pallada Общество, 19:18
Один человек погиб из-за урагана в Алтайском крае Общество, 19:12
Гол футболиста «Спартака» помог Сербии выйти на Евро-2024 Спорт, 19:11
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 19:09
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Судью по делу художницы Скочиленко рекомендовали на новую должность Политика, 18:57
Во Франции узнали об отказе чемпиона Игр от рекордного предложения UFC Спорт, 18:49
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 18:43
В Бишкеке отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» Общество, 18:36
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 18:27
Президент Делового совета БРИКС рассказал о подарке Путину перед саммитом Политика, 18:15
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 18:10